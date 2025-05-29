İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

İzmir\'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
29.05.2025 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, belediye ile Genel İş-Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi greve başladı. Grev nedeniyle kentin dört bir yanında yoğunluk oluşurken işe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev başlattı. Grev nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

"BU İŞ YERİNDE GREV VAR" YAZILI PANKART AÇTI

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı. Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

"BU EKMEĞİ BÜYÜTENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi. Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

OTOBÜS DURAKLARINDA METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti. Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu. İşe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.

İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Kaynak: AA, DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tapu ve kirada bunu yapanlar yandı Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı Tapu ve kirada bunu yapanlar yandı! Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
SGK’dan emeklilere uyarı Maaşınız yanabilir SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir
Derbi davasında Oosterwolde ve Mert Müldür ifade verdi Derbi davasında Oosterwolde ve Mert Müldür ifade verdi
Diddy’nin eski asistanı, mahkemede cinayet planına itiraf etti Diddy’nin eski asistanı, mahkemede cinayet planına itiraf etti
Kavgayı izlerken vuruldu, kurşun karnından girip kaşından çıktı Kavgayı izlerken vuruldu, kurşun karnından girip kaşından çıktı
İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Havalimanı’nın açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Havalimanı'nın açılışını yaptı
Melike Şahin turne dönüşü doğal halini yayınladı Melike Şahin turne dönüşü doğal halini yayınladı
Bolu’da gece saatlerinde büyük kavga Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

08:10
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin
08:05
ABD Mahkemesi, Trump’ın tarife kararlarını iptal etti
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti
07:49
Elon Musk, Trump’ın danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu
Elon Musk, Trump'ın danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu
03:23
Kanun teklifi Komisyon’dan geçti Trafik cezaları artırılıyor
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor
13:41
Galatasaray’dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar
13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
13:35
Ambulans görevlisi, ölen kadının evinden para çaldı
Ambulans görevlisi, ölen kadının evinden para çaldı
13:15
Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye ziyaret
Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
12:23
Yeşil ışığı yaktı Galatasaray’a Osimhen’i bile unutturacak yıldız geliyor
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 08:46:10. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.