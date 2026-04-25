İzmir'de "Bisicab" Dönemi Başlıyor

25.04.2026 09:40  Güncelleme: 10:14
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım ve genç istihdamı bir araya getirerek Bisicab araçlarıyla kent içi ulaşımı dönüştürüyor. Bisicab sürücüsü olmak isteyen üniversite öğrencilerine verilen eğitimler başladı ve ilk etapta 20 araç, çevre dostu ve konforlu bir deneyim sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda çevreci dönüşümü destekleyen ve gençlere nitelikli iş imkanı sunan Bisicab projesini hayata geçiriyor. Elektrik destekli üç tekerlekli bisikletlerden oluşan sistemi devreye almaya hazırlanan Büyükşehir, karbon salımını azaltmayı hedeflerken üniversite öğrencilerine eğitimli ve donanımlı bir çalışma alanı da oluşturuyor. Gelecek günlerde yola çıkması planlanan Bisicab araçlarını kullanacak üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler de başladı. Bisicab ile sürüş eğitimi alan gençler, İzmir'de ilk kez hayata geçirilecek böyle bir çalışmanın içerisinde yer almaktan dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

20 araç Alsancak- Konak arasında hizmet verecek

Pilot uygulama kapsamında 20 araç, Alsancak Liman ile Konak arasında 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sürücü koltuğunun arkasında yer alan bölümde iki yetişkin ve bir çocuğun konforlu bir şekilde yolculuk yapmasına imkan tanıyan, kısa mesafeli yolculuklar için tasarlanan sistem, özellikle yoğun ve turistik bölgelerde motorlu araçlara alternatif oluşturarak kent içi trafik ve çevre üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyor. Elektrik destekli pedallı yapısıyla öne çıkan Bisicab'ler, sıfıra yakın emisyon değerleriyle sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olarak görülüyor.

Mesleki yetkinlik kazandıran bir model

Projede görev alacak sürücüler ise kapsamlı bir eğitim sürecinden geçirilerek sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Başvuru yapan üniversite öğrencileri; teori derslerinin ardından sürüş güvenliği, ilk yardım, trafik kuralları, araç teknik bilgisi, acil durum yönetimi ve yurttaşla iletişim gibi başlıklarda eğitim alıyor. Sürecin devamında uygulamalı sürüş eğitimine geçen adaylar, yapılan değerlendirmeler sonucunda göreve başlayacak. Bu yönüyle Bisicab, gençlere sadece gelir değil aynı zamanda mesleki yetkinlik kazandıran bir model olarak öne çıkıyor.

Öğrencilere hem teorik hem de pratik eğitimler veriliyor

Bisiklet İşletme Personeli Can Ateşgüneş, kent içi ulaşımda kullanılacak bisikletlerin avantajlarına dikkati çekti. Bisicab'ın elektrik destekli pedallı bisiklet olduğuna değinen Ateşgüneş, "Bunlar İzmir Limanı ile Konak arasında hizmet verecekler. Güzergah üzerinde Alsancak Limanı, Vasıf Çınar Bulvarı, Lozan, Montrö, Basmane, Agora ve Konak durakları yer alacak. Kısa mesafede ulaşım hizmetini karşılamış olacaklar" diye konuştu.

Can Ateşgüneş, projeye ilk etapta 30 kişinin başvuru yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Başvuru yapan öğrencileri teorik eğitimlerden geçirdik. Daha sonra ilk yardım, sürüş güvenliği, aracın teknik özellikleri, genel olarak trafik kuralları ve güvenliği konusunda eğitimler verildi. Ayrıca acil durum yönetimi ile yurttaşla iletişim konusunda eğitim aldılar. Daha sonra teoriden pratiğe geçildi. Sürüş eğitimi alıyorlar. İlk etapta iki tekerlekli bisikletlerle manevra tekniklerini öğrendiler."

"Üniversite öğrencilerine çalışma imkanı sunması çok iyi"

Sürücü adayı makine mühendisliği bölümü öğrencisi Arda Çam, kente kazandırılan farklı bir projede yer almak için çalışmaya katıldığını söyledi. Çam, "Projeyi ilk gördüğümde çok hoşuma gitti. Bisiklet de kullanıyorum. Bunu değerlendirmek ve projenin bir parçası olmak istedim" dedi.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisi Arda Kemal Yıldırım ise teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitimlere geçtiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Bisiklet kullanıyorum ama bunların hem üç tekerlekli hem de elektrikli olması çok farklı bir deneyim. Bundan sonra yollarda yavaş yavaş Bisicab görmeye başlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine çalışma imkanı sunması çok iyi. Ayrıca çevreci bir proje. O nedenle destekliyorum."

Uluslararası ilişkiler öğrencisi olan Alper Arıca, çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, eğitimlerin çok güzel geçtiğini söyledi.

İktisat eğitimi alan Binnur Uzlucan ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Üniversite öğrencilerine böyle bir imkan tanıdıkları için çok mutluyuz. Projeyi görünce hemen başvuru yapmak istedim. Çok mutluyum. İzmir'de ilk kez böyle bir proje hayata geçiyor ve biz de bunları deneyimleyen ilk kişiler olacağız" dedi.

"Sürdürülebilir ve inovatif bir proje"

Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencisi  Onur Sözen ise ilk defa hayata geçirilen bu çalışmanın içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bisiklet kullanmayı çok sevdiğini ifade eden Sözen, "Sürdürülebilir, inovatif bir proje. İlk defa böyle bir araç kullandığım için biraz zorlandım. Çok heyecanlandım aynı zamanda. Ufak tefek zorlukları olsa da olumlu tarafları daha fazla. Burada yer aldığım için çok mutluyum" diye konuştu.

"Hobilerimizi kazanca dönüştürmek büyük bir artı"

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde okuyan Mustafa Eray Çömlek de bisiklet ve motosiklet kullanmayı çok sevdiğini ifade etti. Bu projeyi gördüğü zaman çok heyecanlandığını vurgulayan Çömlek, "Başka ülkelerde bu çalışmanın örnekleri var ama Türkiye'de ilk. İlk kez hayata geçirilen bir projede yer almak istediğim için başvuru yaptım. Çok heyecanlıyım. Öğrencilere istihdam alanı yaratılıyor. Bu da avantaj. Hobilerimizi kazanca dönüştürmek büyük bir artı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 10:14:35.
