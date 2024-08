(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Patili Perşembe\' etkinliği sahipsiz hayvanlara yeni yuvalar sağladı

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, yangın bölgesinden kurtardığı ve barınaklarda bulunan can dostları sahiplendirmek için ilkini gerçekleştirdiği "Patili Perşembe" sahipsiz canlara yeni bir yuva kazandırdı. Hayvanseverlerin kucak açtığı sahipsiz hayvanların mutluluğu, herkesi etkiledi. 8 yaşındaki Masal Alpuan'ın sahiplendiği köpeğe sarılarak, "Onu ben seçtim ve onu çok seviyorum. Ömrüm boyunca ona bakacağım" sözleri herkesi duygulandırdı. Her perşembe yapılacak etkinlik ile can dostlar yeni yuvalarına kavuşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı, sahipsiz canların sıcak bir yuvayla tanışması için "Ailem olur musun" sloganıyla "Patili Perşembe" etkinliği düzenledi. Kültürpark'ta yapılan etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, şarkıcı Seren Serengil ile çok sayıda hayvansever katıldı.

Hayvanları sahiplenenlere teşekkür etti

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, hayvan sahiplenen tüm yurttaşlara teşekkür etti. Okyay, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, seçim kampanyası sırasında 'Ben tek sağlık yaklaşımını benimsiyorum' demişti. Bu, dünyada insan, hayvan, tüm canlı ve cansız ekosistemi birlikte konuşabileceğimiz bir yapıyı ifade ediyor. İzmir barınaklarıyla, veteriner hekim gücüyle öncü durumda. Geldiğimizden beri mevcut durumu daha da iyileştirmek için çabalıyoruz" dedi.

"Çok duygusal bir an"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da çok duygusal bir an olduğunu ifade ederek, "Bu etkinliğe bu kadar sahip çıkılması beni çok etkiledi. Ama bu İzmir'in duyarlılığı. Hassasiyetimiz tabii ki devam edecek. Önce bir hayvansever olarak sonra da bu şehrin belediye başkanının yol arkadaşı olarak elimden ne geliyorsa yapacağım" diye konuştu.

İzmirlilere "sahiplenin çağrısı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir de yurttaşların hayvanları sahiplenmesi için böyle bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Çok önemli bir etkinlik. Çünkü yeni yasa ile sahiplenmenin önemi daha fazla ortaya çıktı. İzmirlileri her perşembe günü burada yapacağımız sahiplendirme etkinliğine davet ediyorum. Burada yangından kurtarılan hayvanların yanı sıra bizim bakımevimizde misafir ettiğimiz hayvanlar da var. Bunun dışında bakımevlerimize gelerek hayvan sahiplenebilirler. Şu an ilgi çok. Telefon ile de arayanlar çok fazla. Bunun katlanacağına inanıyorum."

"Onun için iyi olacak"

Yangından kurtarılan ve oldukça hassas günler geçiren bir köpeği sahiplenen Rıfat Bozkurt, "Üç terkedilmiş köpeğe bakıyorum. Şimdi bir köpek daha sahiplendim. Mümkün olduğu kadar sağlıklı olmayan köpekleri almaya çalışıyorum. Onları sahiplenmeye çalışıyorum daha çok. Sağlıklı köpekleri herkes sahiplenir diye düşünüyorum. İnşallah köpekleri daha çok sahiplenen olur" dedi.

"Onu çok seviyorum"

Gülper Alpuan da 8 yaşındaki kızı Masal ile bir köpek sahiplendi. Alpuan, "Ben çocukluğumdan beri hep hayvanlarla büyüdüm. Kızımı da o şekilde yetiştirmek istedim. Özellikle son yasaya karşı sokaktaki canlarımızı korumak adına hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Elimizi taşın altına sokmamız gerektiğini düşündüğüm için bu etkinliğe geldik. Herkesin hayvan sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim dördüncü köpeğim olacak" diye konuştu.

Masal Alpuan ise köpeği kendisinin sahiplenmek istediğini anlatarak, "Onu ben seçtim ve onu çok seviyorum. Ömrüm boyunca ona bakacağım" dedi.

"Bir hayvanı kurtarmak çok kutsal"

Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEYAHDER) Başkanı Fevziye Özkan da bir kedi sahiplendi. Bu etkinliği hayvanların sahiplendirilmesi adına çok kıymetli bulduklarını anlatan Özkan, "Çok iyi niyetle başlatılmış bir hareket. Dilerim devamı gelecektir. Yıllardır 'satın almayın sahiplenin' diyoruz. Çünkü sokakta gezen hayvanların birinci sorunu merdiven altı üretim. Üretimlerin denetim altında olmaması bizi bu günlere getirdi. ve çok kötü bir yasa ile karşı karşıya kaldık. Bu bizi derinden yaralıyor. Burada yapabileceğimiz en doğru şey bu hayvanlarımızı sahiplenmek, onlara aile olmak. Biz bir kedi yavrusunu dernek bünyemize aldık, geçici yuva olduk. Şimdi ona çok iyi bir aile arayacağız. Olmazsa da kalacak. Sokaktan ve barınaklardan bir hayvanı kurtarmak çok kutsal bir şey" dedi.

"Şimdiden eşyalarını almaya başladık"

Yavru bir köpek sahiplenen Tansu Alp ise çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Biz hayvansever olarak bu etkinlik çok hoşuma gitti. Duyduğum anda hemen sahiplenmek için buraya gelmek istedim. Ben de zaten bir köpek sahibiyim. Geldik, sahiplendik. Bundan sonra en iyi şekilde bakacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Eşyalarını şimdiden almaya başladık bile" diye konuştu.

Etkinlikte, hayvan sahiplenenlere sertifika verildi.

