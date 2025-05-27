İzmir\'de Doktor Çifti Beton Kemerde Hayatını Kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuk doktoru Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) için İzmir Şehir Hastanesi'nde tören yapıldı.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Baltacı çiftinin cenazeleri, İzmir Şehir Hastanesi bahçesine getirildi.

İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, törende yaptığı konuşmada, Mehmet Fatih Baltacı'nın tayininin geçen yıl Van'dan İzmir'e çıktığını söyledi.

Baltacı, ailesine başsağlığı dileyen Öztop, "35 yaşında, hayatının ve mesleğinin en verimli çağında aramızdan ayrıldı. Henüz tamamlayacak çok hayali, iyileştirecek daha çok hastası varken tarifsiz bir üzüntüyle sevenlerine veda etti." dedi.

Okunan duaların ardından Baltacı çiftinin cenazeleri hava yolu ile Ankara'ya gönderildi.

Çiftin cenazelerinin yarın Gölbaşı Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Törene İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, hastanede görev yapan sağlık çalışanları ve olayda hayatını kaybeden çiftin yakınları katıldı.

"Büyük ihmal var"

Törenin ardından doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın babası Ali Rıza Baltacı, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Baltacı, "İhmal olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine "Hem de çok. İhmalden başka ne olabilir. Rüzgar esmiş veya esmemiş. Demek ki ihmal var orada. Sağlam yapılmayan bir şey. İllaki düşecekti. Büyük ihmal var. Basın olarak sizlerden ricam, hukuksal ve idari yönden tüm aşamaların takip edilmesini istiyorum." diye konuştu.

"Gerçekten zorluklar içinde okudu"

Baltacı'nın amcasının oğlu Mahir Baltacı da Balıkesir'de öğretmenlik yaptığını, kuzeniyle en son 2 ay önce görüştüğünü belirterek, "Kimsenin aklına gelebilecek bir şey değil ama bir taş duvarın böyle rüzgarla yıkılması insanın aklına gelmiyor. Ne desek boş. İkisi de çok genç. Çocukları yetim ve öksüz kaldı. Yapacak bir şey yok. Biz buradayız. Küçük yaşlardan bu yana doktor olmak istiyordu. Gerçekten zorluklar içinde okudu. Ortamlardan bu kademeye çıkmak kolay değil. Çok başarılı ve güzel bir çocuktu. Van'da uzun süre görev yaptı. İzmir'de abisi vardı, onun yanına geldi. 2 aile bir arada olsun istedik ama nasip işte." ifadelerini kullandı.

Olay

Yahşelli Mahallesi'nde 25 Mayıs Pazar günü bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı enkazın altında kalmıştı.

İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı aynı gün, Güler Baltacı ise dün hayatını kaybetmişti.

Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. ile eşi G.C. ve oğulları İ.C. gözaltına alınmış, İ.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.