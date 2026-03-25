İzmir'de Down Sendromu Farkındalık Etkinliği
İzmir'de Down Sendromu Farkındalık Etkinliği

İzmir\'de Down Sendromu Farkındalık Etkinliği
25.03.2026 10:01
Örgü Sinema etkinliğiyle Down sendromlu çocuklar ve anneleri bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

İZMİR'de 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen Örgü Sinema İzmir Farkındalık etkinliğinde şiş ve iplerini alan anneler örgü örerken, Down sendromlu özel çocuklar da film izleyerek keyifli vakit geçirdi. Hazırlanan örgülerin gönüllü anneler tarafından birleştirilip battaniye olarak huzurevlerine gönderileceği belirtildi.

İzmir'de Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği, bir özel eğitim kurumu ve örgü firması iş birliğiyle, Türkiye'de ilk kez Down sendromlu bireyler için 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Haftası kapsamında Örgü Sinema İzmir Farkındalık etkinliği düzenlendi. Down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımının desteklenmesi ve kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçirilen proje sayesinde özel gereksinimli bireyler anneleri ile birlikte 'Şampiyon Keçi' filmini seyretti. 125 kişilik bir sinema salonunda patlamış mısır yiyen çocuklar ve anneleri ücretsiz olarak ağırlandı. Etkinlik için yün ve şiş desteği sağlayan Sevil Şahin, farklı illerde örgü sinema etkinliği düzenlendiklerini ancak ilk kez Down sendromlu aileler için İzmir'de bir araya geldiklerini anlattı. Şahin "Annelerle birlikte örgü öreceğiz. Küçük parçalar yapacağız. Onları atölyemizde birleştirip huzurevlerine yaşlılarımıza ısınsın diye battaniyeler yapacağız" dedi.

'FARKIMIZI FARK ETSİNLER'

Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği Başkanı Hürriyet İyidoğan da projenin çok amaçlı olduğuna dikkat çekip şunları söyledi:

"Bugün hem anneler hem de çocuklar açısından fark edilmek istiyoruz. Bizlerin toplumda var olduğunu bilmelerini istiyoruz. Çünkü çocuklarımız var. Kapatsak da gözümüzü varlar. Yok da saysak varlar. Farkımızı fark etsinler. Her şekilde varız. Elimiz, kolumuz, ayağımız, beynimiz çok güzel çalışıyor. Ama yavaş ilerliyor."

'ÇOCUKLARIMIZ GÖRÜNMEZ DEĞİL'

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Demet Velioğlu da sadece Down sendromlu çocuklar için değil bütün engel grupları için bir farkındalık yaratmak istediklerini söyleyip, "Çocuklarımız her yerdeler ve biz bu farkındalıkları ne kadar çok yaparsak çocuklarımız daha da ileriye gidecekler. Çocuklarımız görünmez değil. Yer verildiğinde çocuklarımızın neler yapılabildiğini de görmelerini istiyoruz. Burada sadece çocuklarımız yok, anneler de var. Yani özel çocukların anneleri de bugün burada ve hepsi harika işler başaracaklar, örgü örecekler. Örgüleri huzurevine bağışlayacağız. Aslında bu proje Türkiye'de bir ilk. Çünkü özel çocuklarımız ve anneleriyle beraber yapılan bir etkinlik. Devamının gelmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜDÜKÇE ZORLUKLAR AZALMIYOR'

Down sendromlu Simge Yalçın'ın (27) annesi Emine Yalçın ise kızının okula gitmediğini ve vakit geçirmekte zorlandıklarını dile getirip, "Okula gidiyorduk bitti. Şu anda evdeyiz. Özel eğitime de gidemiyoruz. Vaktini evde geçirmek zorunda kalıyor. Zaten büyüdükçe de çok dışarı çıkmak istemiyorlar. Ama bugün güzel bir gün geçireceğiz" dedi.

Sinemaya Down sendromlu oğlu Enver Çetinkaya (22) ile birlikte gelen Hanife Sevinç de "Etkinliği duydum. Hoşuma gitti. Anneme de haber verdim. Annem örgü yapmayı çok seviyor. Birlikte katıldık. Etkinliğin moral olacağını düşünüyorum. Ben onu sinemaya götürüyorum ama tek başına gidiyor. Arkadaş grupları yok. Çocuklarımızın zorlukları çok var. Büyüdükçe zorluklar azalmıyor. Küçükler için her şey var ama büyükler için fazla bir etkinlik alanımız yok. Elimizden geldiğince onları mutlu etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de Down Sendromu Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de Down Sendromu Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
