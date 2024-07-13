İzmir'de Elektrik Kazasında Ölenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Kazasında Ölenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir\'de Elektrik Kazasında Ölenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişinin ölümünden önce, olay yerindeki mazgaldan dumanların çıktığına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yetkililer, sorunu çözmek için kabloları yer altında daha aşağıya alacaklarını ve ardından elektriğin tekrar verileceğini açıkladı. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden amatör müzisyen İnanç Öktemay için cenaze töreni düzenlendi ve defnedildi.

13.07.2024 19:24
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MAZGALDAN DAHA ÖNCE DUMANLARIN ÇIKTIĞI GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA

İzmir'de elektrik akımına kapılarak iki kişinin öldüğü olayla ilgili incelemeler sürerken, olay yerindeki mazgaldan geçen 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte yetkililere ilettiği öğrenildi.

KABLO 50 SANTİM AŞAĞI ALINIYOR

İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak yaşamını yitirdiği yerde yapılan inceleme sonrası belediye ve elektrik firması yetkilileri, sorunun çözülmesi için çalışma başlattı. Yapılacak çalışmayla yer altındaki kabloların 50 santimetre daha aşağıya alınacağı bildirdi. Ardından belediye yetkililerinin kabloların üzerine kapatmasından sonra bölgeye tekrar elektrik verileceği ve yolun da tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren amatör müzisyen İnanç Öktemay için ikindi vakti Buca Yeniyol Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, hayatını kaybeden Öktemay'ın ailesi ve yakınları katıldı. Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Nevin Öktemay'ın güçlükle ayakta durabildi. kılınan namazın ardından Öktemay'ın cenazesi Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Kadir ÖZEN- Nevra UÇKAÇ- Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İzmir'de Elektrik Kazasında Ölenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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