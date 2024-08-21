İzmir\'de iklim krizi temalı resim sergisi düzenlendi

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(İZMİR) - Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi resim kursu öğrencileri, iklim krizine dikkati çekmek için Selçuk Efes Kent Belleği'nde bir araya geldi. Genç yeteneklerin yaptığı iklim krizi temalı resimler, Selçuk Efes Kent Belleği resim sergisinde yerini aldı.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde resim öğretmeni Nevbahar Şimal Ataklı'dan ders alan Efes Selçuklu küçük ressamlar, iklim krizini kendi görüş ve düşünceleriyle resimlerine aktararak farkındalık oluşturdu. Çevre bilincini artırmak için yapılan etkinlikte sanat ve bilim çocukların bakış açılarıyla buluştu.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen etkinliklerin kentte yaşayan farklı zamanlarda farklı amaçlarda bir araya getirdiğini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yaz boyu resim kursuna katılım gösteren çocuklarımızın iklim krizine dair yaptıkları çalışmaları çok önemsiyoruz. Çocuklarımız iklim krizine dair duyarlılık kazanırken bu duyarlılığı resim ile kazanarak yeteneklerini de geliştiriyorlar. Selçuk Efes Kent Belleği'nde kültüre sanata dair tüm etkinlikler Efes Selçuk'a büyük katkı sağlıyor. Bu anlamda çocuklarımızın katıldığı, yeteneklerini geliştirdiği etkinliklere ayrıca önem veriyoruz" dedi.