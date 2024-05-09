İzmir'de Kadın Belediye Başkanları Söyleşide Buluştu - Son Dakika
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İzmir'de Kadın Belediye Başkanları Söyleşide Buluştu

İzmir'in kadın belediye başkanlarının katıldığı söyleşide, belediyelerde mührü kadınların ele alması ve kadın bakış açısıyla hareket edilmesinin önemi vurgulandı. Kadın belediye başkanları, projelerini ve başkan seçilme süreçlerini anlattı.

09.05.2024 10:54  Güncelleme: 10:58
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(İZMİR) - İzmir'in kadın belediye başkanlarının katıldığı söyleşide konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Belediyelerde mührü kadınların ele alması, kadın bakış açısıyla hareket edilmesi çok değerli. Hepimiz birbirimizden feyz alacağız" dedi.

İzmir'in 8 kadın belediye başkanı, Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu'nun sorularını yanıtladı. İzmir nüfusunun yüzde 40'ını yöneten kadınlar, başkan seçilme süreçlerini ve projelerini anlattı.

Söyleşiye Başkan Ceritoğlu Sengel'in dışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli katıldı.

Başkan Ceritoğlu Sengel, CHPli belediyelerin geride kalan beş yılda birçok krizle başarılı bir şekilde mücadele etmesinin 2024'teki tablonun mimarı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yardım etmekten ziyade dayanışmayı esas alan, ranttan ziyade halkın yanında durmayı esas alan bir anlayışla hareket etmeye devam edecekler.  Her şeyden öte her şeye rağmen dayanıklı kentler nasıl olur 2019'dan itibaren göstermeye çalıştık. Bu konuda rüştümüzü ispatladık. 2028'de de iktidarda bunu göstereceğiz."

Kadın belediye başkanlarına kadın projelerinin de sorulduğu söyleşide, parti politikaları gereği kadın dostu bütçeler ve projelerle hareket edeceğinin altını çizen Ceritoğlu Sengel, şöyle devam etti:

"İZMİR BİR KADIN KENTTİR"

"Efes Selçuk'ta bizim tarım işçisi kadın popülasyonumuz var.  Sabah saat 05.00'te yola çıkarlar. Çocuklarını ayazda bahçeye götürürler veya anneleri iş yaparken çocukları soğuk hava deposunda forkliftlerin arasında dururdu. Biz bunun üzerine Deppo Efes'te adını Masal Evi koyduğumuz bir yer açtık. Tarım işçisi kadınlar sabah kaçta bahçesine gidiyorsa, çocukları alınıyor, bakılıyor. Çocuk sağlıklı koşulda, anne içi rahat bir şekilde ekonomiye katılıyor. Belediyelerde mührü kadınların ele alması, kadın bakış açısıyla hareket edilmesi çok değerli. Bence çok şanslıyız. Hepimiz birbirimizden feyz alacağız. Birbirimize destek olarak da bütün her şeyi hepimiz için düşüneceğiz. İzmir bir kadın kenttir. Türkiye'de ilk kadın eyleminin olduğu yer Konak Meydanı'dır."

Söyleşiye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "İzmir'in kadın belediye başkanları bu dönem Türkiye için örnek işler yapacaklar. Önümüzdeki dönemde çok daha aktif bir şekilde kadınların siyasette temsilini sağlayacaklar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

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