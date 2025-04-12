İzmir'de Kentsel Dönüşüm Sorunları İçin Muhtarlarla Toplantı - Son Dakika
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İzmir'de Kentsel Dönüşüm Sorunları İçin Muhtarlarla Toplantı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya gelerek kentsel dönüşüm sorunlarını ele aldı. Tugay, komisyon kurulması gerektiğini vurgulayarak, yerel yönetimlerin bu süreçteki önemine dikkat çekti.

12.04.2025 15:18  Güncelleme: 16:14
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar'da yaşanan sorunları belirlemek ve sağlıklı çözümler üretmek için mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşanan sorunları aktardı. Tugay, 16 mahallede, 100 binin üzerinde yurttaşı etkileyen konunun takip edilmesi ve çözüm sağlanmasına yönelik adımların atılması için komisyon kurulmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın ev sahipliğinde, Karabağlar Belediyesi Meclis Salonu'nda Karabağlar ilçesi muhtarları ile koordinasyon toplantısı yaptı. 58 mahallenin ihtiyaçlarını muhtarlardan dinleyen Tugay, ilçede özellikle kentsel dönüşüm anlamında yoğun çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kentsel dönüşüm sorunu masaya yatırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 13 yıl önce Karabağlar'da 540 hektarlık alanda başlatılan ve 101 hektarlık ilk etap için hazırlanan imar planlarına yönelik yurttaşların açtığı davalarla yılan hikayesine dönüşen kentsel dönüşüm de toplantıda gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuyu yakından takip ettiğini ancak bu bölgede bakanlığın çalışma yaptığını ifade etti. Sorunun çözülmesi için komisyon kurulmasını isteyen Tugay, "Karabağlar'da kentsel dönüşüm sorunu; çözülmesini istediğimiz en önemli konulardan biri. Burada çalışma da yapılamıyor. Şimdi ne yapılsa daha sonra belki kalkacak. Yollar da değişebilir. Burada yetki bakanlıkta. Onlar çalışmaları yapıyor. Çalışmalar geciktiği için herkes mağdur oluyor. Bu sürecin çözüme kavuşmasında hep birlikte çalışalım. Güzel ilçemizde sağlıklı bir planla yurttaşlarımızın mağdur olmayacağı bir sonuca gidebiliriz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kentsel dönüşüm konusunda çalışıyoruz" dedi

"Çözüm odaklı çalışmalıyız"

Muhtarların mahallelerin sorunlarını en iyi bilen kişiler olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gözü kulağı olduğunu söyleyen Tugay,  şunları kaydetti:

"Sizler, bizler için çok kıymetlisiniz. Aramızdaki iletişimi sağlıklı kurmalıyız. Her zaman çözüm odaklı olmak, çözüm odaklı çalışmak hepimizin yararına olur. Sizler sorunları rahatlıkla bize iletebilirsiniz. Görev sürelerimiz bittiğinde sizlerin arasında başımız dik, alnımız açık ve sizlerin sevgisini kazanmış insanlar olarak dolaşmak isteriz. Bu hayatta insanın sahip olabileceği en değerli şey; çevresindeki insanlardan gördüğü sevgi ve saygıdır. Bunu hak etmeye çalışıyoruz. Hak etmek için buralardayız.

"Kentin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz"

İzmir sosyokültürel yaşamın güçlü olduğu bir yer. Ancak altyapı ile ilgili bazı sorunları var. Kentsel dönüşüm özel çalışma alanlarından biri. Toplu ulaşımda İzmir, Türkiye'nin en iyi şehirlerinden biri. Kara, deniz ulaşımı, metro, raylı sistem... Güvendiğim şehir plancısı arkadaşlarımızla birlikte kentin sorunlarını çözüme kavuşturmak için çabalıyoruz."

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da bir yıldır ekibiyle birlikte Karabağlar'ın gelişimi için çalıştıklarını belirterek, "Hepimiz bu ekibin bir parçası olarak eksik olan ne varsa tamamlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

9 mahalle muhtarı için doğum günü pastası kesildi

Toplantının ardından, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Kösem, Aydın Mahalle Muhtarı Veysi Turan, Gazi Mahalle Muhtarı Neşe Şahin, Yurdoğlu Mahalle Muhtarı Mustafa Sözüpek, Devrim Mahalle Muhtarı Neşe Kahraman, Peker Mahalle Muhtarı Abdulbaki Işık, General Kazım Özalp Mahalle Muhtarı Gönül Yetişen, Metin Oktay Mahalle Muhtarı Şahin Demir, Ali Fuat Cebesoy Mahalle Muhtarı Talip Doğan için toplu doğum günü pastası kesildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kentsel Dönüşüm Sorunları İçin Muhtarlarla Toplantı - Son Dakika

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