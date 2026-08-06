İzmir'de Kız Meselesi Kavgası: 1 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Kız Meselesi Kavgası: 1 Yaralı

İzmir\'de Kız Meselesi Kavgası: 1 Yaralı
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Karabağlar'da iki grup arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Mehmet D. ağır yaralandı, 4 şüpheli gözaltında.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada Mehmet D. (15), kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kalbi duran Mehmet D., hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülürken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arka kısmında iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet D.'nin hastanede kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kız Meselesi Kavgası: 1 Yaralı - Son Dakika

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