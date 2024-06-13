İzmir'de Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirildi - Son Dakika
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İzmir'de Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirildi

İzmir Valiliği, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi için ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar O-5 Otoyolu, D-300 ve D-550 kara yolunda seyirlerine izin verilmeyeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, bu tedbirlerin trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların bayram tatilinden olumsuz etkilenmemesi amaçlandığı belirtildi.

13.06.2024 21:53
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İzmir Valiliği, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi için ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar O-5 Otoyolu, D-300 ve D-550 kara yolunda seyirlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının, Kurban Bayramı tatili ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması dolayısıyla, vatandaşların trafik yoğunluğundan olumsuz etkilenmemesi için alınan tedbirlere ilişkin bir genelge yayımladığı bildirildi.

Genelgede özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceğinin belirtildiği aktarılan açıklamada, ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının da önlenmesi amacıyla 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, seyirlerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, kısıtlamaya tabi güzergahların, O-5 (Gebze-İzmir) Otoyolu'nda Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-300 kara yolunda Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, D-550 kara yolunda Çanakkale ilinden itibaren olduğu ifade edildi.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir ve dondurulabilir gıdalar ile canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahları kullanabileceği belirtilen açıklamada, zorunluluk hallerinde ise bu araçların ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceği bildirildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemlerin yapılacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirildi - Son Dakika

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