İzmir'de Laf Atma Nedeniyle Çıkan Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Laf Atma Nedeniyle Çıkan Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Laf Atma Nedeniyle Çıkan Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, laf atma nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Çağlar Kırmızı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çağlar Kırmızı bıçaklanarak ve vücuduna 8 kurşun isabet ederek hayatını kaybederken, diğer yaralıların durumu ise iyi. Polis, şüphelileri kısa sürede yakaladı ve soruşturma sürüyor.

24.07.2024 12:25
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İZMİR'in Konak ilçesinde, laf atma nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Çağlar Kırmızı (32) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Saygı Mahallesi Samsun Caddesi'nde meydana geldi. Çağlar Kırmızı ile arkadaşı F.Y. (42), iddiaya göre sokaktan geçen B.D. (18) ile kardeşi E.D.'nin (17) yanındaki kız arkadaşlarına laf attı. Bu nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Bıçaklanan ve vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kırmızı yerde kalırken, arkadaşı F.Y. ise tabancayla ayağından yaralandı. Bacağından bıçaklanan B.D. ve E.D. kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağlar Kırmızı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.C.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Polis, B.D. ve E.D.'yi kısa sürede yakaladı. B.D., hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan ölen Kırmızı ile arkadaşı F.Y. ve B.D.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Konak, İzmir, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Laf Atma Nedeniyle Çıkan Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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