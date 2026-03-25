İzmir'de Nakliye Asansörü Kazası: 3 Sanığa Ceza

25.03.2026 16:43
Ebrar Aktaş'ın ölümüne neden olan 3 sanık ceza aldı, bir sanık ise beraat etti. Olayda ihmal vurgusu.

İZMİR'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın (9) ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu sanık Efecan Güngör, 6 yıl 3 ay, diğer tutuklu sanık Mustafa Güngör ve babası Y.G. ise 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu A.H.M. ise beraat etti.

Olay, 20 Eylül 2025'te Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, yaralandı. Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında firma çalışanı Suriye uyruklu A.H.M. ile nakliye firması yetkilileri Efecan Güngör ve Mustafa Güngör, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güngör kardeşler tutuklandı, A.H.M. ise serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Sanıkların, üçlü koltuğu koyduklarında fırtına denebilecek şiddette bir rüzgar başladığını, bu durumun koltuğun dengesini bozup, sepetten düşmesine neden olduğunu söyledikleri iddianamede yer buldu. Olayda Mustafa Güngör ile Efecan Güngör'ün kazanın meydana gelmesinde ana etken olduğunun altı çizildi. Firma çalışanı A.H.M.'nin de kazanın meydana gelmesinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarının etken olduğu belirtildi. Sanıkların olayın yaşanabileceğini öngörmelerine rağmen bu neticenin meydana gelmesini istemedikleri ancak Ebrar'ın ölümüne neden olduğunun altı çizildi ve bu nedenle sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken, sanıkların babası ve firma sahibi Y.G. hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Y.G. de dosyaya tutuksuz sanık olarak eklendi. Geçen duruşma esas hakkında mütalaasını sunan savcı, tutuklu sanıklar ve Y.G.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmalarını, A.H.M.'nin ise beraatini talep etti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Sanıkların yargılanmalarına bugün Menderes 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar Efecan Güngör ve Mustafa Güngör duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık Y.G., Ebrar'ın annesi Songül Lök ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenilen ve celse arasında ifade verdiği belirtilen A.H.M. duruşmada yer almadı.

BERAAT TALEBİ

Duruşmada söz verilen Ebrar'ın annesi Songül Lök, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti. Söz verilen sanıklardan Mustafa Güngör beraatini talep ederek, "Keşke ben ölseydim de Ebrar ölmeseydi. Böyle bir kaza olmasını istemezdim. Taşıma işlerini yaparken araçlara bile zarar gelmesin diye önlem alıyorum. Benim de ailem var, çocuğa zarar gelmesini nasıl isterim" dedi.

Diğer sanıklar Efecan Güngör ile Y.G. ise beraatlerini istedi.

İNDİRİM UYGULANDI

Savunmaların ardından karar açıklandı. Tutuklu sanıklardan Efecan Güngör, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sicilinin temiz olması ve duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak bu ceza 6 yıl 3 aya indirildi. Tutuklu sanık Mustafa Güngör ve tutuksuz sanık Y.G., 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti indirim uygulayarak Mustafa Güngör ve Y.G.'nin cezasını 5'er yıla indirildi. A.H.M. ise beraat etti.

'KEŞKE KIZIM ÖLMESEYDİ'

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ebrar'ın annesi Songül Lök, "Anne yüreğimle kararı değerlendirirsem daha çok ceza almalarını isterdim. Hiçbir önlem almamışlar. 5 yıldır bu işi yaptıklarını söylüyorlar ama güvenliği almadılar. Kararın yerinde olduğunu düşünüyorum. Keşke kızım ölmeseydi de onun doğum gününü kutlasaydık. Bugün 186 gün oldu. Gün sayıyorum. Çok üzgünüm" dedi.

Kararı değerlendiren UCİM avukatlarından Şule Öztürk Ak, "Ebrar, bizim çocuğumuzdu. İzmir ofisimizde çalışan arkadaşımızın ve hepimizin çocuğuydu. İhmal zinciri nedeniyle bu olay yaşandı. 2 Mart Ebrar'ın doğum günüydü. Doğum gününü kutlayacağımıza mezarına çiçek bıraktık. Raporlar bu kazanın öngörülebilir ve önlenebilir olduğunu söylüyordu. Kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mehmet KILIÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Mustafa Güngör, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Menderes, Güvenlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

