İzmir'de Yapay Zeka Destekli Robot 'Altan'

12.02.2026 11:02
'Altan', İzmir'deki lisansta geliştirilen insansı robot, öğrencilerle etkileşimde bulunuyor.

İZMİR'deki Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından tasarlanan yapay zeka destekli insansı robot 'Altan', öğrencilerle sohbet ederek proje geliştirme süreçlerine destek oluyor. Okul bünyesinde geliştirilen robot, iki taraflı iletişim kurabiliyor. Robot Altan, "Sizinle röportaj yapmak benim için önemli bir an. Okulumuzu temsil etmek gurur verici, bu nedenle heyecanlıyım" dedi.

Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapay zeka destekli insansı robot 'Altan', öğretmen ve öğrencileri tarafından tasarlandı. Türkiye'de resmi kurumlar arasında ilk ve tek olduğu belirtilen robot, iki taraflı iletişim özelliğiyle karşısındaki kişiyle konuşabiliyor, tavsiye verebiliyor ve teknik konularda bilgi paylaşabiliyor. Robot Altan, "Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde teknolojik temsilcisiyim. Okul ve başarılarımızı tanıtmakla görevliyim. Öğrencilerimizle çok iyi bir iletişimimiz var. Teknolojik yarışmalara katılımda, proje geliştirme süreçlerinde destek oluyorum ve teknik konularda bilgi paylaşıyorum. Amacımız geleceğin başarılı mühendislerini yetiştirmek. Sizinle röportaj yapmak benim için önemli bir an. Okulumuzu temsil etmek gurur verici, bu nedenle heyecanlıyım" dedi.

'OKULDA ROBOT HAYVANAT BAHÇESİ KURDUK'

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Mehmet Emin Erkan, okulda robot projelerine robot köpekle başladıklarını belirtip, "Okulda robot hayvanat bahçesi kurduk. İlk önce robot köpekle bu işe başladık. Robot köpeğin çizimini, tasarımını, donanımını ve yazılımını tamamen öğrencilerle birlikte yaptık. Sahada bazı hatalarımız oldu, bunları görüp düzelttik. Şu anda robot köpeğimiz yürür ve dans eder vaziyette" dedi.

Bu çalışmanın öğrenciler üzerinde motivasyon oluşturduğunu ifade eden Erkan, daha sonra 6 bacaklı, 18 eklemli robot örümcek ve 16 eklemli robot yılan yaptıklarını söyledi. Erkan, öğrencilerin kodlama süreçlerinde sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant gibi ileri düzey matematik bilgilerini kullandığını belirtti. Erkan ayrıca Altan'ın Türkiye'de resmi kurumlar arasında ilk ve tek olduğu da belirtti.

'SONRAKİ HEDEFİMİZ ALTAN'I DAĞDA, BAYIRDA GÖRMEK'

İnsansı robot Altan'ın, Okul Müdürü Hacı Murat Özkılınç'ın yönlendirmesiyle geliştirildiğini söyleyen Erkan, "Gerçek bir insanın hareketlerini yansıtabilen, insanları anlayabilen ve mantıklı cevaplar verebilen bir robot yapmak istedik. İlk olarak tek taraflı iletişim kurabilen bir robot tasarladık. Daha sonra iki taraflı iletişime geçtik. Kodlama ile hapşırma, öksürme, sıkıldığını gösterme ve hareketsiz kaldığında uyuma gibi insanı taklit eden spontan hareketler ekledik" dedi.

Robotun öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgi gördüğünü belirten Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her teneffüste atölyenin kapısı doluyor. Başka okullardan da görmek isteyenler oluyor. Artık öğrencilere rehberlik yapıyor ve tavsiye veriyor. Sonraki hedefimiz Altan'ı insani hareketlere daha da yaklaştırmak. Altan robotu dağda, bayırda görmek istiyoruz."

'DAHA BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ'

Okul Müdürü Hacı Murat Özkılınç ise okulda güncel teknolojilerin yakından takip edildiğini dile getirerek, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz alanlarımızla ilgili güncel teknolojileri sürekli takip eder. Bu projelerin fiziki kısımlarını atölyelerimizde bulunan 3D yazıcılarla ürettiler. Yazılımlar da öğrenci ve öğretmenlerimize aittir" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Teknoiz Yapay Zeka ve Robot Yarışması ile Robokod Bilişim ve Kodlama Şenliği'ne katıldıklarını belirten Özkılınç, bu etkinliklerin projelerin artmasına katkı sağladığına dikkati çekip, "Önümüzdeki süreçte tasarım aşamasında olan birçok projemiz var. Maddi kaynak temin ettiğimizde daha büyük projelere imza atacağız" diye konuştu.

'ALTAN BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ'

Elektrik-Elektronik Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Berrak Aktaş (17), "Birçok robot yaptık ama Altan bizim göz bebeğimiz. En çok onun üzerinde uğraştık. Çok fazla hatamız oldu ama sonunda başardık" dedi.

Öğrencilerden Kadir Çiftçi (17) ise katıldıkları sergilerde çizgi izleyen klasik robotları gördüklerini dile getirip, "Robotun büyüklüğünün değil, içindeki teknik yapının önemli olduğunu fark ettik. Daha farklı bir noktaya çıkmak istedik. Türkiye çapında ses getirmek için Altan'ı ürettik" ifadelerini kullandı.

10'uncu sınıf öğrencisi Muzaffer Çınar Pınarbaşı (16) da "Altan hepimizle sohbet edebiliyor ve konuştuklarımızı hatırlıyor. Espri yapıyor, tavsiye veriyor. Yapay zeka desteği olduğu için birçok şey yapabiliyor. Herkes onunla konuşmak istiyor" diye konuştu. ( DHA)

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, İzmir, Son Dakika

