İzmir\'de yapımı tamamlanan 20 okulun açılışı gerçekleştirildi

İzmir'in Bornova, Konak ve Karabağlar ilçelerinde yapımı tamamlanan 20 okul düzenlenen törenle açıldı.

Açılışı yapılan okullar arasında yer alan Bornova Tevfik İleri Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, geçen hafta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) davetlisi olarak Fransa'da olduğunu belirtti.

Toplantıda bir yanda yapay zeka konuşulurken diğer yanda okula gidemeyen çocukların olduğu eğitim hayatına dair bir rapor sunulduğunu kaydeden Macit, raporda tüm bu eşitsizliklere rağmen dünyada örnek olan ülkelerden birisi olarak Türkiye'ye yer verildiğini ifade etti.

Macit, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) temsilcisinin Türkiye'nin eğitimde umut veren ülkeler arasında yer aldığını söylediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, dünyada neredeyse tüm sınıfında akıllı tahta ve internet olan tek ülke olarak Birleşmiş Milletler raporunda yer aldı. Peki sadece altyapıda mı yatırımlar yapıldı? Hayır. Sosyal yardımlar, destekler. Türkiye'de ücretsiz dağıtılan kitap sayısı 5 milyarı buldu. Dünyada bunun ikinci bir örneği yok."

Türkiye 4. ve 8. sınıflarda matematik ve fen alanında, bize örnek gösterilen Finlandiya, Almanya, İngiltere ve hepsinden çok daha öte ülkelerin önünde 2. ve 7. olarak başarı sağladı. Ben bu başarıyı bize mümkün kılan değerli öğretmenlerimize huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum."

"Sınıf mevcutlarını 24 öğrenciye kadar düşürdük"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da kente yapılan eğitim yatırımlarının somut karşılığının görüldüğünü belirterek, "2023-2026 yılları arasında tamamlanan 20 okulun yatırım bedeli 1 milyar 178 milyon lirayı aştı." dedi.

İzmir'de 1 milyar lirayı aşkın eğitim yatırımının AK Parti iktidarında sadece 3 senede gerçekleştirildiğine dikkati çeken İnan, "Bunlar musluk açılışları, suni açılışlar değil." ifadesini kullandı.

İnan, 2023'ten bugüne 108 yeni okul ve 2 bin 361 dersliğin İzmir'e kazandırıldığını, 59 okulun yapımının devam ettiğini, 53 okulun ihale aşamasında olduğunu anlattı.

Eğitimdeki yatırımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimi her şeyin önünde tutmasından kaynaklandığını, çocukların sağlam, modern ve teknolojik okullarda eğitim alması için kolları sıvadıklarını dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Bugün açtığımız Tevfik İleri Ortaokulumuzla birlikte bu 20 okul bu anlayışın eseri. Bu yatırımlar sayesinde sınıf mevcutlarını 24 öğrenciye kadar düşürdük. İzmir'de 8 bin özel gereksinimli öğrencinin tamamı da servis hizmetinden yararlanıyor. Bekleyen tek bir öğrencimiz yok. Hükümetimiz her dönem olduğu gibi bu yıl da bütçeden aslan payını eğitime ayırdı. Bu önemli bütçe, daha fazla okul, nitelikli sınıflar, eşit bir eğitim sistemi demek."

Kentte eğitim seferberliği sürdürülürken İzmir Büyükşehir Belediyesinin söz verip de yapmadığı onlarca okul bulunduğunu ifade eden İnan, "Şimdi de ilçe belediyelerinin eğitime olan tahammülsüzlüğüne Bornova'da şahit oluyoruz. Örnek vermek gerekirse Kars Halil Atila İlkokulu. Bu okula okul ruhsatı, eğitim ruhsatı bile vermeyen bir anlayıştan, bir zihniyetten bahsediyoruz. Ama ben eminim ki bu eğitim alanına ruhsat vermeyen anlayışa Bornovalılar, Kazım Dirik Mahallesi'nde yaşayan hemşehrilerimiz, ilk sandıkta hesabını soracaktır." diye konuştu.

İnan, İzmir Limanı'nın modernizasyonu ve Çeşme Projesi gibi projelerle kentin ekonomik ve turistik potansiyelinin artırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise İzmir'e son dönemde yapılan eğitim yatırımlarıyla 2027-2028 eğitim öğretim yılında derslik başına öğrenci sayısının 20'nin altına düşeceğini kaydetti.

Kentte artık eğitimle ilgili tematik ve düzenleyici çalışmalar yürütüleceğini, eğitim altyapısıyla ilgili bir sorun kalmadığını belirten Elban, "İzmir'i 11 deprem ilinin yanında bir deprem ili gibi değerlendirip son 2,5 yılda kente 200'ün üzerinde okul kazandıran ve hala yeni yatırımlara devam eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Törende AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yaşar Kırkpınar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan okulların açılış kurdelesi kesildi.

Törene AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.