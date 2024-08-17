İzmir\'deki Yangında İkinci Gün… Cemil Tugay: "yerleşim Alanlarına Yakın Bölümlerdeki Yangın Durmuş Durumda"

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı'nda ormanlık alanda çıkan yangın ikinci gününde de devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son duruma ilişkin ANKA Haber Ajansı'na bilgi verdi. Tugay, "Yerleşim alanlarına yakın bölümlerdeki yangın durmuş durumda. Onlar kontrol altına alınmış durumda. Ormanlık alanda devam ediyor yangın" dedi. Mezarlıklar konusunda da bilgi veren Tugay, "Definlere bugün tekrar başlanıyor" diye konuştu. Cemil Tugay, kendisine gelen bilgiye göre, toplam 21 kişinin yaralandığını belirterek, "Bunlardan altısı itfaiyeci. İçlerinden ikisinde kırık var. Bir polis memuru yine yaralananların arasında. Diğerleri de vatandaşlarımız. Onlarda da düşmelerle kırık olanlar, yanmalar ve dumandan etkilenenler var" ifadesini kullandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı'nda, Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın ikinci günde de devam ediyor. İki gündür havadan ve karadan müdahalenin yapıldığı yangına günün ilk ışıkları ile birlikte helikopter ve uçakların müdahalesi de başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, OGM, ilçeler ile çevre illerin itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son duruma ilişkin ANKA Haber Ajansı'na bilgi verdi.

"Şu an için kötü bir durum yok"

Yerleşim bölgelerinde yangının kontrol altına alındığını belirten Tugay, "Yerleşim alanlarına yakın bölümlerindeki yangın durmuş durumda. Onlar kontrol altına alınmış durumda. Ormanlık alanda devam ediyor yangın. Oraya Orman Bölge Müdürlüğü müdahale ediyor. Yukarıda Yamanlar köyü var. Yamanlar Köyü'nde olası bir riske karşı önlem aldık. Onun dışında yerleşim yerlerine doğru rüzgarla beraber bir yayılma olur mu diye. Şu an için çok kötü bir durum yok. Ancak yangın tam sönmüş değil" dedi.

"4 bin 300 hektarlık etkilendiği görünüyordu"

Yangının etkilediği alan ilişkin de bilgi veren Tugay, "Orman Bakanı bin 600 hektar civarında alanın yandığını söyledi. Dün bize Ormancılar Derneği'nden gelen bir bilgi var. Bir harita vardı. Orada 4 bin 300 hektarlık etkilendiği görünüyordu. Herhalde tam bir değerlendirme yapılabilir durumda değil şu anda" diye konuştu.

"Daha etkili, daha yoğun bir müdahalesi olsaydı muhtemelen akşam sıkıntı yaşamayacaktık"

Yangına müdahalede yangın söndürme uçaklarının yetersiz kaldığı eleştirilerine de değinen Tugay, şunları kaydetti:

"Yangın gece başladığı için o anda etkili müdahale edilemediğini sonra gündüz erken saatlerde rüzgar da hızlı bir yayılım gösterirken rüzgar ve duman nedeniyle yeterli müdahalede bulunulamadığını biliyorum. Bunu bizzat kendimiz gözlemledik. Ancak öğleden sonraki saatlerde hava iyiydi, durgundu. Bazı yerlerde yangın kolayca söndürülebilir gibiydi. Ama oralara da yeterli müdahale olmadı. Geç kalındı diye düşünüyorum. Sonrasında dün gece yangın yeniden mahallelere doğru yayılınca hepimiz için sıkıntı oldu. Sadece binanın çatısına sıçradı ve onu söndürdü itfaiyeci arkadaşlarımız. Çok şükür ki onun dışında yayılmadı ama gerçekten büyük bir tehlike atlattık dün akşam. Öğleden sonraki saatlerde daha etkili daha yoğun bir müdahalesi olsaydı muhtemelen akşam bir sıkıntıyı yaşamayacaktık.

21 ev, 30 iş yeri yangından etkilendi

Tedbir amaçlı yangını tehlikesi olunca boşaltılmış mahalleler, bölgeler vardı. Ama bu sabah çoğunu gezdim. Yangın şu anda durduğu için vatandaşlarımız evlerine dönmüş durumdalar. 16 civarında evin yandığını biliyoruz. Burada sanayi sitesi var. Sanayi sitesinde etkilen 30 civarında işyeri olduğunu biliyoruz. Bunların dışındaki vatandaşlarımız evlerine dönmüş gibi görünüyorlar. Biraz önce Sancaklı köyündeydim. Orada köye gelen su hattı yanmış. Su kesikti. Ona arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Bin 500 civarında küçük ve büyükbaş hayvanın beslendiği bir köy. Hayvanların otlayabileceği mera alanı yandığı için yem ihtiyaçları vardı. Arkadaşlarımıza söyledik yem gönderecekler ama uzun vadede sorun olacak onlar için. Yiyecek ihtiyaçları vardı. Yiyecek temini yapıyoruz. Arılarını kaybeden çokça yurttaşımız var. Tek tek ev ev hane hane gezerek arkadaşlarımız insanların ihtiyaçlarını soruyor. Hem hasar gören yerleri onarmak ve insanların kullanımına sunmak için hem de bu dönem boyunca olası her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenmek için çalışıyoruz."

"Definlere bugün tekrar başlanıyor"

Bölgede bulunan iki mezarlığın yangın riskinin ve mezarlıklardaki hasara ilişkin de bilgi veren Cemil Tugay, "En çok endişe edilen şeylerden biri… İki tane büyük mezarlık var burada. Örnekköy ve Doğançay mezarlığı. Mezarlıklarla ilgili hiçbir zarar yok. Mezarlıklara yangın sıçramadı. İnsanlar emin olabilirler. Definlere de bugün tekrar başlanıyor" diye konuştu.

Cemil Tugay, kendisine gelen bilgiye göre, toplam 21 kişinin yaralandığını belirterek, "Bunlardan altısı itfaiyeci. İçlerinden ikisinde kırık var. Yanan, dumandan etkilenen arkadaşlarımız var. Bir polis memuru yine yaralananların arasında. Diğerleri de vatandaşlarımız. Onlarda da düşmelerle kırık olanlar, yanmalar ve dumandan etkilenenler var"diye konuştu.