İzmir\'e 22 Yeni Elektrikli Tramvay Aracı Geliyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin filosuna ekleyeceği 22 elektrikli tramvay aracının alım sözleşmesi imzalandı. 3 milyar 960 milyon liralık sözleşmenin imza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Ulaşım yatırımlarımızı hızla sürdürüyoruz. Yeni sözleşme ile birlikte kentteki tramvay aracı sayımız 60'a çıkacak. Konforlu ulaşım için şehrimizin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda raylı sistem ağını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Metro projelerinin yanında tramvay seferlerinin sıklaşmasını da hedefleyen Büyükşehir; hem Çiğli hem de Konak ve Karşıyaka hatlarında çalışacak 22 elektrikli tramvay aracının alım sözleşmesi için yüklenici firma ile karşılıklı imza attı. 22 elektrikli tramvay aracının yanı sıra yedek parça, özel alet ve ekipmanları içeren ve üretilecek araçlarda yüzde 60 yerlilik şartının arandığı ihaleyi 3 milyar 960 milyon liralık teklifle Bozankaya Otomotiv Makine İmalat İthalat ve İhracat A.Ş. kazanmıştı. İzmir Sanat'taki imza töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bozankaya Otomotiv Makine İmalat İthalat ve İhracat A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay ile sözleşmeyi imzaladı.

Tugay: Hayırlı olsun

Raylı sistem yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Ulaşım yatırımlarımızı hızla sürdürüyoruz. Hayırlı olsun. Önemli bir alım bu. Arkadaşlarımız çok iyi araştırdıktan sonra şartnameyi ona göre hazırladılar. Sonucunda sizler kazandınız ve iyi bir sözleşme olduğunu düşünüyoruz. Tramvay aracı sayımız yeni araçların filoya katılması ile birlikte 60'a çıkacak. Konforlu ulaşım için şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Arkadaşlarımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Mümkün olan en kısa zamanda teslimlerini diliyoruz ve bekliyoruz" dedi.

Günay: En kısa sürede teslim etmek istiyoruz

Bozankaya Otomotiv Makine İmalat İthalat ve İhracat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, "Amacımız İzmir'de de övünerek dünyaya vermiş olduğumuz araçlarımızı hizmette görmek. Binmek, kullanmak beni mutlu edecek. En kısa sürede teslim etmek istiyoruz" diye konuştu.

280 yolcu taşıma kapasiteli

Araçlar, Bozankaya'nın Ankara Sincan'daki tesislerinde üretilecek. 32,5 metre uzunluğunda, yüzde 100 alçak tabanlı, beş modüllü, 280 yolcu taşıma kapasitesi, çift sürüş kabin sistemi ve çift taraf kapı özelliğine sahip olacak. Firma, 26 ay içinde araçları belli bir program dahilinde teslim etmiş olacak. 42 ayda araçların kesin kabulü yapılmış olacak. Yeni tramvay araçları ile birlikte üç hatta hizmet veren tramvay aracı sayısı 60'a çıkacak.

Finansman ING Almanya'dan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ICIEC (İslami Yatırım Sigortası ve İhracat Kredi Kuruluşu) garantisi altında ING Almanya ile yetkilendirme mektubu imzaladı. Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir, ING Almanya ile Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi, Konak-Karşıyaka Tramvayı, Raylı Sistem Vagon Alımı, Fahrettin Altay- Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı Yapım İşi gibi projelerde de beraber çalışmıştı. 22 tramvay aracı, yedek parçaları, özel alet ve ekipmanı için yapılacak kredi anlaşması 'yeşil finansman' olmasıyla da dikkat çekiyor. Yeşil finansman terimi; doğa dostu, çevreye faydalı veya daha az zararlı ürünleri içeren projelerin uygulanması için sağlanan finans türleri için kullanılıyor.

Tramvay hatları 33,6 kilometreye ulaştı

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı'nın da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaştı.