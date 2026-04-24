İzmir Güzelbahçe'de Mustafa Ener Yerleşkesi'nin Temeli Atıldı... Cemil Tugay: "Görevim, Güzelbahçe Halkının Her Anlamda Yanında Olmak"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediyesi tarafından inşa edilecek Onur Günay Eğitim Kampüsü Mustafa Ener Yerleşkesi için düzenlenen temel atma törenine katıldı. Tugay, ilçeye desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Benim de görevim, Güzelbahçe halkının her anlamda yanında olmaktır. Benden ne isterseniz yapabildiğim her şeyi yapmaya hazırım" dedi.

Başkan Tugay, Güzelbahçe Belediyesi tarafından çocuklara hizmet vermesi amacıyla inşa edilecek Onur Günay Eğitim Kampüsü Mustafa Ener Yerleşkesi'nin temel atma törenine katıldı.

Onur Günay Eğitim Kampüsü'nün hemen yanında düğün salonu olarak kullanılan yapının yıkımının ardından boş kalan belediye arazisine yapılacak bina, 3-6 yaş arası çocuklara hizmet verecek.

Programda Tugay'ın yanı sıra Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, anaokulu çocukları ve vatandaşlar yer aldı.

Temel atma programında CHP Genel Başkan Özgür Özel'in çocuklara yönelik merkezlerin sayısının artırılmasına yönelik sözleri dinletildi.

"Milletine inanmış insanlar olarak hizmet ediyoruz"

Törende konuşan Tugay, "Bugün burada yeni ve güzel bir başlangıca hep birlikte şahit oluyoruz. Çocuklar için bir tesisin temelini atıyoruz. Çocuklara sunulacak her türlü imkanın gelecekte bu ülkeyi daha iyi yerlere taşıyacağını biliyoruz. Bunu lafta söyleyenler var, bir de yüreğinde hissedip gereğini yapanlar var. Biz insanlarına, vatanına, milletine inanmış insanlar olarak hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Günay'ın çalışmalarından övgüyle bahseden Tugay, ilçeye her zaman destek olmayı sürdüreceğini aktararak, "Benim de görevim, bu değerli Başkan'ımızın, Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe halkının her anlamda yanında olmaktır. Benden ne isterseniz yapabileceğim her şeyi yapmaya hazırım. Bunlar da benim için bir şeref ve onur olacaktır" diye konuştu.

Başkan Tugay'a teşekkür

Günay da "Biz göreve geldikten sonra neler yapacağımızı seçim programımıza yazmıştık. Orada anaokullarımız vardı. Güzelbahçe'de eğitimle ilgili ilk ateşi yakan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a minnettarız, teşekkür ediyoruz. Burada dar gelirli yurttaşlarımızın çocuklarının eşit şartlarda eğitim almasını sağlayacağız. Ülkenin geleceği için çocuklarımızı yetiştireceğiz. Eylül ayında çocuklarımız burada olacak. Söz veriyoruz. Çocuklarımızı eşit şartlarda yaşatmamız gerekiyor. Karanlık günleri geride bırakıp çocuklarımızla, halkımızla aydınlık günler çok yakın diyoruz. Güzelbahçe'yi hiçbir zaman kırmadınız. Güzelbahçe de sizin yanınızdan hiçbir zaman ayrılmayacak" ifadelerini kullandı.

"Direnmeye devam edeceğiz"

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, "Bizim belediye başkanlarımız anaokulu, yemekhane, kreş, okul açamıyor, konser yapamıyor. Çünkü bunların hiçbirine izin vermeyen bir kötülükle karşı karşıyalar. Direnmeye, karşılarında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Günay'ın genç yaşta hayatını kaybeden oğlu Onur Günay'ın eşi ve Onur Günay Eğitim Kampüsü Koordinatörü İmran Günay ise "Artık orası benim evim, kendimi oraya ait hissediyorum" dedi.

Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi Osman Kaçmaz, Tugay'a destekleri için teşekkür etti.

Siteler Mahallesi Muhtarı Kezban Höcek, "Bu tesis hepimize hayırlı uğurlu olsun. Çok büyük bir ihtiyaçtı" ifadelerini kullandı.

Günay'ın eşi Nermin Günay da "Çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanması için elimizden ne geliyorsa seve seve yapmaya hazırız" diye konuştu.

Yoğun ilgi üzerine ikincisi açılıyor

Mustafa Ener Yerleşkesi, 2025 Mart ayında hizmete alınan Onur Günay Eğitim Kampüsü çatısı altında faaliyet gösterecek. Onur Günay Eğitim Kampüsü'nde üniversite hazırlık kursları ile gençlere, kreşle çocuklara, aşevi ile ihtiyaç sahiplerine hizmet sunuluyor. Çevredeki diğer okullara göre daha uygun fiyatlarla hizmet veren kreş, yoğun talep gördü. İkinci kreş ihtiyacı üzerine Mustafa Ener Yerleşkesi'nin temeli atıldı. Merkeze hayırsever babası Mustafa Ener'in adı verildi.

Onur Günay Eğitim Kampüsü Mustafa Ener Yerleşkesi'nde 3-6 yaş arası 120 öğrenciye hizmet verilecek. Altı sınıfın yer alacağı kreşte çocuklar, üç öğün sağlıkla beslenecek, bilimsel eğitimle büyüyecek.