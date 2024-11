İzmir'in Yarım Asırlık Vizyonu İçin İlk Buluşma… Cemil Tugay: Bıraktığımız İz Sadece Karbon Ayak İzimiz Olmasın

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen "İzmir 2074 Vizyonu" panelinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bıraktığımız iz sadece karbon ayak izimiz olsun istemiyoruz. Bu şehirde çok doğru işlerin yapılması için başlanan sürecin ilk adımları olsun istiyoruz. Şehrimize inanıyoruz. Belediyemize inanıyoruz ve İzmir'i gerçekten seven insanlar olarak emeğimizi ortaya koyarak bir şeylerin değişmesini istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından şehrin uzun vadeli vizyonunu ve stratejilerini şekillendirmek üzere hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi için "Nasıl Bir İzmir" panel serisi başladı. Serinin ilk modülü olan "Kent Konuşmaları", İzmir'in 2074 Vizyonu oturumuyla 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nde İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşti. İzmir'in gelecek 50 yıllık vizyonunu çok boyutlu ve katılımcı bir süreç ile tasarlamayı amaçlayan panele İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, bürokratlar ve akademisyenler katıldı. Panel öncesinde İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu "Vizyon 2074 Nedir?", moderatör Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu ise "Nasıl Bir İzmir" başlıklı birer sunum yaptı. Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Prof. Dr. Fikret Adaman'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelin kapanış ve değerlendirme bölümünde ise Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bir konuşma yaptı.

"Minik bir devrim başlıyor gibi hissettim"

Katılımcılara teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Başkan Tugay, "Bugün burada minik devrimin başlangıcı oluyor gibi hissettim. Teoriden pratiğe geçiş hepimizin sorumluluğu. En çok siyasetçi ve kamu yöneticisi olanların sorumluluğu. İZPA gerçekten çok önemli bir adımı atmamızı sağladı. Geçen dönemden Karşıyaka'da Bilim Kurulu olarak zaman zaman bir araya geldiğimiz hocalarımız burada. Çok ciddi çalışmalar yapacağız. 5 yıllık bir süre için görev aldık. Ama bıraktığımız iz sadece karbon ayak izimiz olsun istemiyoruz. Bu şehirde çok doğru işlerin yapılması için başlanan sürecin ilk adımları olsun istiyoruz. Şehrimize inanıyoruz. Belediyemize inanıyoruz. İzmir'i gerçekten seven insanlar olarak, Türkiye'yi hatta dünyayı çok seven, insanlığın değerlerine saygı duyan insanlar olarak emeğimizi ortaya koyarak bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Mantık çok basit. Şu an 2024 yılındayız, 50 yıl geriye gidelim. O yıllarda bu mantık işliyor olsaydı bugün İzmir acaba nasıl olurdu? Hayat kalitesi, kalkınma sanayi, tarım, doğal ekosistem, eğitim, sağlık, üniversiteler nasıl olurdu? Kesinlikle daha iyi olurdu diyebiliriz. Bir plansızlık olduğu için bugün pek çok sorunu yaşıyoruz. Bunların başımıza geleceğini önceden görebilirdik. Kendi haline bırakmak değil de bir şeyleri kontrol altına alarak yapabilirdik. Bizler önümüzdeki 50 yılı, 2074 yılını göremeyebiliriz ama neticede bugün burada yaptığımız çalışma çok önemli" dedi.

"Önünde sonunda iyiler kazanacak"

Bilimin ışığında çalışmanın önemine değinen Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Önümüzdeki 4 buçuk yıllık süre içinde bir an önce ortaya koyacağımız eylem planlarının uygulamaya geçmesi, sonuçlarının görülmesi ve bu çalışmaya inanılması için çok çaba göstereceğim. Hocalarımızın yaptıkları saptamalar eksiklerimizin neler olduğunu gösteriyor ve ne yapmamız gerektiği konusunda da epey bir şey söylüyor. Dünyanın gelecekte var olmasının tek bir şartı olduğunu düşünüyorum; iyi insanların dünyaya hakim olması gerekiyor. Bilgili, bilime inanan, ahlaklı, başkalarının hakkına tecavüz etmemeyi öğrenmiş insanların… Bence o insanlar buradalar, bu şehirdeler, bu ülkedeler, çokça varlar. Üzerimize düşen şey çalışmak. Bilgiye, bilime, bilen insanlara inanmak, onlara kulak vermek... Kolektif yararın hiç kimseyi arkada bırakmadan, herkesin ve tüm canlıların iyiliğini düşünerek gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu olmazsa yaşamın olmayacağını düşünüyorum. İçimizde yaşama içgüdüsü olduğu için önünde sonunda iyiler kazanacak. Onlara biraz robotlar, yapay zeka eşlik edebilir. Etsinler. Yapmayı istemediğimiz, zor olan, insan üzeri olan işleri onlara yaptırırız."

Tarım ve gıda ile devam edecek

Panellerin her biri, İzmir'in öncelikli sorunlarına ve geleceğe dair fırsatlarına odaklanacak şekilde planlandı. Oturumlar, İZPA'nın YouTube kanalından erişime açılarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor ve İzmir'in 2074 vizyonuna dair kurumsal bir hafıza oluşturulması amaçlanıyor. Vizyon 2074, Tarım ve Gıda, Körfez ve Havzalar, Kent için Yapay Zeka ve Verinin Müşterekleştirilmesi, Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon, Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı, Tek Sağlık ve İzmir'de Birlikte Yaşamak başlıkları üzerinden hazırlanan paneller alanında uzman akademisyenleri misafir ederek katılımcılarla birlikte tartışma ortamı sunuyor.

İzmir'in geleceğini şekillendirecek tamamlayıcı çalışmalar

Kent Konuşmaları ile başlayan "Nasıl Bir İzmir?" paneller serisi Ofis Atölyeleri ile devam edecek. Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilecek Kent Buluşmaları ise çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, engelliler ve göçmenlerle birlikte kentin sorunlarına ve çözüm yöntemlerine vatandaş katılımı ile bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlayan bir etkinlik serisi olacak.