İzmir Karabağlar'daki Kaçak Cemaat Yurdu Yine Yıkılamadı: Araçlarla Barikat Kuruldu, Kaymakamlık Erteledi

(İZMİR) – İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde yıkım kararı olmasına rağmen kaçak olarak faaliyet gösteren İsmailağa cemaatine ait kaçak yurt ve Kur'an kursunun yıkımı, bölgeye giden belediye ekiplerine güvenlik desteğinin verilmemesi ve kaymakamlığın 'erteleme' yazısı üzerine gerçekleştirilemedi. Konuya ilişkin konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Alanda güvenlik tedbirleri yok. Emniyet birimleri yok. ve alanda kimliği belirsiz kişilerin oluşturduğu fiili bir durum var. Bununla ilgili ilgili kurumların çalışmayı yapmasını bekliyoruz" dedi.

Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'nde yıkım kararı olmasına rağmen emniyet desteği verilmediği için yıkılamayan İsmailağa Cemati'ne ait yurt ve Kur'an kursu binası, Karabağlar Belediyesi ekiplerinin bugün sabah saatlerine yıkım için gitmesine rağmen yine yıkılamadı.

İmar planında çocuk oyun alanı, park, yol, dere ve ağaçlandırılacak alanda kalan parsele inşa edilen yapı için Karabağlar Belediyesi birden fazla ceza kesmiş ve yıkım kararı almıştı. 28 Haziran tarihinde yıkıma giden belediye ekibi sarıklı cübbeli, ellerinde silah ve sobalarla nöbet tutan kişilerce engellenmişlerdi. Yıkım için yeniden harekete geçen belediye ekipleri, bugün de emniyet tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için yıkımı yapamadı.

Konuya ilişkin konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yetkili mercilere yıkım için gereğinin yapılması için çağrıda bulundu.

"4. kez bugün yine geldik. ve yıkım işleminin ertelenmesiyle süreç sonuçlandı"

Yıkım için yaklaşık 10 aya varan bir süredir çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kınay, şunları söyledi:

"Ocak ayından itibaren yapımı devam eden kaçak yapılaşmayla ilgili daha önce de biz ilgili mevzuat gereği yıkım işlemini gerçekleşmesi için bugün Büyükşehir Belediyemizle beraber ekiplerimiz alana gittiler. Tüm prosedürleri yerine getirdik. Ancak alanda güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, emniyet olmadığı, kimliği belirsiz kişiler tarafından yolların kapatıldığı, barikatlar ve bir kişi kalabalığı olduğu bilgisi geldi. Bu kapsamda sabah elimize ulaşan bir yazıyla beraber, Kaymakamlık tarafından alanda emniyet güçlerinin görevlendirilmediği, yıkımın ileri bir tarihe ertelenmesi ve bu kapsamda değerlendirme yapılacağı bilgisiyle beraber yıkımın ertelenmesi görevi iletildi. Tabi bizler, tutanaklarımızı tuttuk. Yine Emniyet Müdürlüğümüze taleplerimizi yaptık. Yıkım işleminin dışında alanda şu an yolları kapatan, barikat kuran, kim olduğunu bilmediğimiz bazı gruplar var. Bununla ilgili de bildirimlerimizi yaptık. Ama bugün geldiğimiz noktada ocak ayından itibar kaçak bir yapının devam ettiği, her türlü ceza süreçlerinin yürütüldüğü, mahkeme kararlarına rağmen yıkım işleminin dördüncü kez yapılamadığı bir süreçten bahsediyoruz. Burada İzmir Büyükşehir Belediyemizle beraber Karabağlar Belediyesi olarak görevimizi sonuna kadar yerine getirmekle ilgili süreçleri yürütürken ilçemiz sınırları içerisinde her kaçak yapıyla ilgili mücadelemizi yürütüyoruz. Aynı prosedürleri yürütüyoruz. Yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Ama bugün bu binayla ilgili… Dördüncü kez bugün yine geldik. ve yıkım işleminin ertelenmesiyle süreç sonuçlandı. Çünkü alanda güvenlik tedbirleri yok. Emniyet birimleri yok. ve alanda kimliği belirsiz kişilerin oluşturduğu fiili bir durum var. Bununla ilgili ilgili kurumların çalışmayı yapmasını bekliyoruz."

"İlgili kurumların gereğini yapmasını bekliyoruz"

Yapının kaçak olarak elektrik ve su kullandığını da hatırlatan Kınay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yapıyla ilgili elektrik, su, ruhsat herhangi bir bağlantısı ve izni olmadığını ısrarla dile getiriyoruz. Bu kapsamda kullanılan elektrikle ilgili de ilgili birimlere yazışmaları yapıp elektrik bağlantısının kesilmesi noktasında da suç duyurularımızda bulunduk. Ancak geldiğimiz noktada Karabağlar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak bugün yıkımının ertelendiği bir sürecin içerisindeyiz. Can ve mal güvenliğinin sağlanamadığı, ekiplerimizin kimliği belirsiz kişiler tarafından görevlerini yapmasını engellendiği fiili bir durumla karşı karşıyayız. Kaymakamlığımıza, Emniyet Müdürlüğümüze, elektrik ve su bağlantısıyla ilgili birimlere sorduk. Büyükşehir Belediyemiz ya da İlçe Belediyemizden alınmış bir yasal izin, ruhsat, bağlantı yok. Dolayısıyla yasa dışı bir kullanım söz konusu. Bununla da ilgili mevzuat kapsamında suç duyurularımızda bulunduk. Burada Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyemizin yetki sınırları dahilinde tüm şartları zorlayarak tüm yazışmaları yaparak çalışmalarımızı yürütmemize rağmen ilgili kurumların yetki ve sorumluluğunda olan konularla ilgili çalışmalar yerine getirilmemekte. Bu noktada bizler de bu soruları soruyoruz. Bu cevapların verilmesi, kamusal olarak da görevimizin yerine getirilmesi noktasında ilgili kurumların gereğini yapmasını bekliyoruz."

"Görevimizi yerine getirme noktasında bizim önümüzün açmasını bekliyoruz"

Yıkımın ertelenmesine ilişkin yazıda 'ülkenin içinde bulunduğu koşullar"ın gerekçe gösterildiğini belirten Kınay, şunları kaydetti:

"Sabah elimize ulaşan yazıda, 'ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle güvenlik gücünün verilemeyeceği, bu kapsamda da yakımın ileri bir tarihe ertelenmesi halinde konunun yeniden değerlendirileceği' şeklinde bir yazı elimize ulaştı. Dolayısıyla bu kapsamda yasal olarak ilgili kurumlar gereğini yerine getirmediği sürece emniyetle ilgili çalışmalarda bizlerin yıkım işlemini gerçekleştirmesi mümkün değil. Biz bu anlamda ilgili mevzuat gereği de yasal sorumluluklar gereği de Kaymakamlığımızın, Valiliğimizin, Emniyet Müdürlüğümüzün gerekli tedbirleri alarak görevimizi yerine getirme noktasında bizim önümüzün açmasını bekliyoruz. Bu konuda hazırız, ilgili çalışmalar yapıldığı andan itibaren Büyükşehir Belediyemiz de biz de yasal sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Tıpkı bugüne kadar Karabağlar'da kaçak yapılaşma ilgili. Diğer binalarda yaptığımız yıkım işlemleri gibi aynı prosedür. O binalar için de geçerli. Biz yıkım işlemlerimizi gerçekleştirdik ama bu kaçak yapıyla ilgili bu süreci gerçekleştiremememizin sebebini ilgili kurumların cevaplamasını bekliyoruz."