İzmir Körfezi için Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı Açıklandı

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(İZMİR) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu çalışmalarını tamamladı. Kurul, bugün gerçekleştirilen toplantıyla 15 maddelik acil ve kısa vadeli eylem planını açıkladı.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bölgede başlattığı incelemelerde sona gelindi. Yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların yanı sıra; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla önce İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu ardından 35 akademisyenden oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturulmuştu. İzmir Körfezi'nde çalışmalarına başlayan Kurul, atık su arıtma tesislerinde ve derelerde yapılan incelemenin Bilim Kurulu üyeleri 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı hazırladı.

Hazırlanan plan, bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın başkanlığında düzenlenen 'Nefes Seferberliği' toplantısının ardından açıklandı.

Orta ve uzun vadeli program kasım ayında açıklanacak

Bilim Kurulu'nun oluşturulup çalışmalarını başlamasından itibaren projenin başında olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank, toplantı sonunda kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla acil ve kısa vadeli eylem planımız bilim kurulumuz ile birlikte oluşturduk. Ben kısa vadeli acil elem planımızın hayırlı olmasını umut ediyorum. Orta ve uzun caddeli programız da kasım ayında hazırlanarak İzmir'imiz ile buluşturulacak."

Hem büyükşehir hem de bakanlık çalışacak

Kurul adına kısa vadeli ve acil eylem planını ise Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak yaptı. Budak'ın açıklamasında açıkladığı acil eylem planında şu ifadeler yer aldı:

- Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin; Mevzuata ve tekniğine uygun olarak işletilmesi, SAIS sisteminin devreye alınması, By-Pass hattının kapatılarak, taşkın savağının teşkil edilmesi, taşkın savağı çıkışının online izlenmesi, 4. fazın devreye alınması (İZBB)

- İç Körfeze ulaşan derelerde ivedi temizlik çalışmalarının başlatılması, İzmir Körfez'inde, tüm atıksu hatlarına ve yağmur suyu kanallarına yapılan bağlantıların kontrol altına alınması, (İZBB)

Alıcı ortama yapılan deşarjların kontrol altına alınması amacıyla izleme ve denetim çalışmalarının sıklaştırılması, (İZBB)

- Ana kuşaklama kanalı, kollektör hatlarında öncelikli olmak üzere tüm atıksu hatlarında ve terfilerde sorunların tespiti, temizlik, bakım onarım gibi gerekli iyileştirmelerin yapılması, (İZBB)

- İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nin azot ve fosfor karbon parametrelerini de içerecek şekilde revize edilmesi, (İZBB ve Bakanlık koordineli)

- "Bulut Temelli Bilgi Paylaşım Sistemi" oluşturulması, (Bakanlık)

- Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı kapsamında İzmir Körfezi izleme ağının genişletilmesi, (İZBB)

Kısa Vadeli Eylemler

- Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin deşarj yerinin İç Körfeze en az etkisi olacak şekilde yeniden değerlendirilmesi, (İZBB ve Bakanlık koordineliİç körfeze ulaşan derelerde rüsubat kontrolünün sağlanması ve rüsubat kaynaklı kirliliğin azalması amacıyla seki, eşik, tersip bendi ve bunun gibi sistemlerin değerlendirilerek uygun olanların hayata geçirilmesi, (İZBB ve DSİ))

-Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı kapsamında erken uyarı sistemlerinin kullanılabilirliğinin araştırılması, (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Körfez su kalitesinin etkisinin ortaya konulması, körfezde ivedi dip tarama çalışması yapılan alanların tespit edilmesi olası dip tarama faaliyeti sonucu çıkacak tarama malzemesinin çevresel yönetimi alternatiflerinin değerlendirilmesi, (Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda İzBB ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından)

-İzmir Körfezi'nde deniz suyunu filtre ederek beslenen su ürünlerine yönelik düzenlemeler yapılması, (Tarım ve Orman Bakanlığı)

-İzmir Körfezi ekosisteminin daha iyi anlaşılmasına yönelik ayrıntılı araştırmaların ve izleme çalışmalarının başlatılması, (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

-Kirlilikle biyolojik mücadele ve denizin oksijenlendirilmesine yönelik dünyada ispatlanmış uygulama örneklerinin İzmir Körfezi'nde uygulanabilirliğinin Bilim Kurulunca değerlendirilmesi, (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

-İzmir Körfezi'nin korunması su verimliliği deniz çöpleri vb. konularında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla sürekli eğitim programlarının yürütülmesi. (Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK'lar tarafından yürütülmesi)"