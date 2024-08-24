İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. Balık ölümlerinin nedeni olarak sudaki kirlilik ve oksijen seviyesinin yetersiz olması gösterildi.

24.08.2024 11:17  Güncelleme: 12:53
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İzmir Körfezi'nde her gün binlerce ölü balık kıyaya vuruyor. Felaketin boyutu arttıkça özellikle Karşıyaka ve Bayraklı'daki kötü koku nedeniyle vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin pencerelerini açamaz duruma geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.

İLK DEĞERLENDİRME

Bakanlıktan yapılan açıklamada, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındığı aktarıldı. Numunelerin yetkili laboratuvar tarafından incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Kötü kokudan pencere açılmıyor! Binlerce ölü balığın karaya vurduğu körfezle ilgili harekete geçildi

7 DERE VE ATIK SU KAYNAKLARI DA İNCELENECEK

Açıklamada, daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı gönderildiği, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bildirildi. Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

Kötü kokudan pencere açılmıyor! Binlerce ölü balığın karaya vurduğu körfezle ilgili harekete geçildi
Kötü kokudan pencere açılmıyor! Binlerce ölü balığın karaya vurduğu körfezle ilgili harekete geçildi
Kötü kokudan pencere açılmıyor! Binlerce ölü balığın karaya vurduğu körfezle ilgili harekete geçildi
İzmir Körfezi\'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Karşıyaka, Bayraklı, İnceleme, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Recep Özdemir: Güzelbahçe Sahili'nden Çigli'ye kadar sahilden gelen inanılmaz bir koku var. malesef bizim belediye uyuyor 5 0 Yanıtla
  • Çengelköylü: BELEDİYE YATIRIM YAPMAZ ARITMA TESİSLERİ KURMAZ İSE YAKINDA KÖRFEZDE SALGIN HASTALIK BAŞ GÖSTERECEK AMA İŞ İLTEN GEÇECEK 1 0 Yanıtla

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