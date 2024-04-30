İzmirli bisiklet sporcusu, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için 1350 km pedal çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmirli bisiklet sporcusu, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için 1350 km pedal çevirdi

İzmirli bisiklet sporcusu, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için 1350 km pedal çevirdi

Orhan Kotluk, 24 Ocak 2001'de düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Diyarbakır'dan Sakarya'ya kadar pedal çevirdi. 10 gün süren yolculuğunda 1350 km kat eden Kotluk, şehidin mezarına ulaştı. Amacı, vatanın kolay kazanılmadığını yeni nesle anlatmaktı.

30.04.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmirli bisiklet sporcusu Orhan Kotluk, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Diyarbakır'dan memleketi Sakarya'ya kadar pedal çevirdi.

Diyarbakır'da Okkan'ın şehit olduğu yerde bulunan anıtın önünden hareket eden 48 yaşındaki Kotluk, 10 gün boyunca yaklaşık 1350 kilometre pedal çevirerek Hendek ilçesindeki şehidin mezarına ulaştı.

Kotluk, AA muhabirine, Diyarbakır'dan başlayan yolculuğunu Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Bolu ve Düzce illerinden geçerek tamamladığını söyledi.

Yaklaşık 1350 kilometre yolculuk yaptığını aktaran Kotluk, "10 günün sonunda buraya ulaştım. Çok güzel duygu. 2005'ten beri Ali Gaffar Okkan, Fethi Sekin, Kara Fatma (Fatma Seher Erden), Şerife Bacı gibi aziz kahramanlarımızı unutturmamak adına bu faaliyeti yapma kararı aldım. Bunların hepsinin mezarını bisikletimle ziyaret ediyorum." dedi.

Kotluk, amacının, yeni nesle bu vatanın kolay kazanılmadığını anlatabilmek olduğunu dile getirdi.

Okkan'ın mezarı başında dua eden Kotluk, Diyarbakır'dan getirdiği Türk bayrağını Hendek İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün'e teslim etti.

Kaynak: AA

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Sakarya, Hendek, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirli bisiklet sporcusu, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için 1350 km pedal çevirdi - Son Dakika


11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
10:04 Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda patlama Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda patlama
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 11:58:14. #1.11#
SON DAKİKA: İzmirli bisiklet sporcusu, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için 1350 km pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement