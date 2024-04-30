İzmirli bisiklet sporcusu, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için 1350 km pedal çevirdi

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İzmirli bisiklet sporcusu Orhan Kotluk, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Diyarbakır'dan memleketi Sakarya'ya kadar pedal çevirdi.

Diyarbakır'da Okkan'ın şehit olduğu yerde bulunan anıtın önünden hareket eden 48 yaşındaki Kotluk, 10 gün boyunca yaklaşık 1350 kilometre pedal çevirerek Hendek ilçesindeki şehidin mezarına ulaştı.

Kotluk, AA muhabirine, Diyarbakır'dan başlayan yolculuğunu Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Bolu ve Düzce illerinden geçerek tamamladığını söyledi.

Yaklaşık 1350 kilometre yolculuk yaptığını aktaran Kotluk, "10 günün sonunda buraya ulaştım. Çok güzel duygu. 2005'ten beri Ali Gaffar Okkan, Fethi Sekin, Kara Fatma (Fatma Seher Erden), Şerife Bacı gibi aziz kahramanlarımızı unutturmamak adına bu faaliyeti yapma kararı aldım. Bunların hepsinin mezarını bisikletimle ziyaret ediyorum." dedi.

Kotluk, amacının, yeni nesle bu vatanın kolay kazanılmadığını anlatabilmek olduğunu dile getirdi.

Okkan'ın mezarı başında dua eden Kotluk, Diyarbakır'dan getirdiği Türk bayrağını Hendek İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün'e teslim etti.