İzmirli Kadın Tamirci Yarışlarda 24 Kupa Kazandı

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İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki tamirhanede eşi Doğan Kotan (48) ile yarış aracı hazırlayan 2 çocuk annesi Serap Kotan (42), yarışlara katılıp 4 yılda 24 kupa kazandı. En büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirten Kotan, "Yarış pilotu kadınların sayısının artmasını çok isterim. Çok masraflı bir spor olduğu için katılamayanlar oluyor. Yarış sporları benim için aşk gibi bir şey" dedi.

İzmir'de yaşayan Serap Kotan, hayatını yarış araçlarını tamir atölyesi bulunan Doğan Kotan ile birleştirince motor sporlarına ilgi duymaya başladı. Evlendikten sonra tamirhaneye gidip gelen ve yarış araçlarını yakından tanıyan Serap Kotan, 4 yıl önce, 'Ben de yarışabilir miyim?', diye düşünmeye başladı. 23 yıllık eşinin desteğiyle İzmir Seyrek Otokros Parkuru'nda düzenlenen yarışa katılan Kotan, ilk yarışından birincilik kupasıyla döndü. Yarış araçlarının hem servis hizmetiyle ilgilenen hem de yarışlara katılan Serap Kotan, 4 yıla 24 kupa sığdırdı.

Doğa Kotan (22) ve Erkan Kotan (17) adından 2 çocuğu bulunan Serap Kotan, onları eşiyle çalıştıkları atölyede büyüttüklerini söyleyerek, "Motor sporlarına ilgim eşim vasıtasıyla başladı. Eşim 20 yıldır ralli, tırmanma ve otokroslara servis veriyor. 2020'de 'Ben de katılabilir miyim' dedim, 'Tabii neden olmasın?' dedi ve destek verdi. İzmir Seyrek Otokros'a katıldım ve birinci oldum. Keyif aldım ve tırmanma, ralli ve otokros olarak ilgilenmeye devam ettim. Çocuklarım servis alanında büyüdü. Eşim nereye, biz oraya. Bazen okulları nedeniyle gidemediğimiz yarışlar oluyordu ama hep yanındaydık" ifadelerini kullandı.

Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi oğlu Erkan'ın da gelecekteki rakiplerinden biri olduğunu belirten Kotan, "Erkan da her gün bizimle işe geliyor. Yaz tatilinde o da bizimle beraber. Bu işe meraklı. Onu da seneye yarışlara hazırlayacağız" diye konuştu.

'PARÇA TEDARİKİNE DESTEK OLUYORUM'

Tamirhanedeki işlerinin yanı sıra aynı zamanda evindeki işlerini de ihmal etmediğini ifade eden Serap Kotan, "Her gün buradayım ama bazen biraz daha geç geliyorum. Çünkü aynı zamanda ev hanımıyım. Evde de sorumluluklarım var. Bazen öğleden sonra geliyorum. Parça tedariki, sanayiye, lastikçilere gidip gelme kısmıyla ilgileniyorum. Yeri geldiğinde işler yoğun oluyor. Mesaiye kalıyor ve eşime mekanik konusunda da destek veriyorum. Bizi ilk kez görenler şaşırıyor. Ama bu işin içinde olan ve yıllardır tanıyanlar yadırgamıyor" dedi.

'BU BENİM İÇİN BİR TUTKU'

Katıldığı yarışlarda kazandığı kupaların bir kısmını evinde bir kısmını da iş yerinde muhafaza eden Kotan, bu yıl 4 tırmanma yarışı yapıldığını ve üçüne katılıp birinci olduğunu anlattı. 21 Temmuz'da yapılacak Bursa Şahintepe yarışlarına hazırlandığını belirten Serap Kotan, "Yarışlarda araçların beygir gücüne göre kategorilere ayrılıyoruz. Bizim aracımız kategori 1. Bu kategoride 2'si kadın, 8 kişiyiz. Ama genel yarışlarda 5 kategori oluyor. Kadınların sayısının artmasını çok isterim. Çok masraflı bir spor olduğu için katılamayanlar oluyor ama mümkün olduğu kadar sezonu takip etmeye çalışıyorlar. Yarış sporları benim için aşk gibi bir şey. Daha önce yarışlara katılmadığım için uzaktan bakınca anlayamıyordum ama yarışınca, katılamazsam buruk oluyorum. Bu benim için bir tutku. Eşim, oğlum en büyük destekçim. İki yarış aracımız var. Oğlum ehliyet alınca aramızda araçları paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİ YARIŞA GİRSEK BENİ GEÇER'

İzmir'de 10 yaşından beri tamirci olduğunu söyleyen Doğan Kotan da kendisinin yetiştirdiği eşinin şimdi ondan daha iyi durumda olduğunu belirterek, "Eşim bana, 'Ben de yarış aracı kullanabilir miyim?', diye sorunca ben de 'Caddede zaten güzel araba kullanıyorsun neden yarışmayacaksın?' dedim. 'Arabamız var, servisimiz var, yarışacaksın' dedim. Hiç tecrübesi yokken yarışa girdi. İlk yarışta birinci oldu. Şimdi benden çok istiyor. Bazı yarışlarda ben de öncü araç olarak çıkıyorum. Yanında oturmamı istiyor, beraber kullanınca çok zevk alıyoruz. Eşimle gurur duyuyorum. Araç sürmeyi ben ona öğrettim. Belli bir yere getirdim ama o kendini geliştirdi. Bence benden daha iyi. Şimdi yarışa girsek beni geçer. Her yarışa giriyor, arabanın huyunu suyunu öğrendi. Ben girsem beni geçer" diye konuştu.

'HEDEFİM, ANNEME RAKİP OLMAK'

Çiftin oğulları Erkan Kotan ise "Haftada bir gün okuldayım, 4 gün burada çıraklık yapıyorum. Bu işi seviyorum. Annem, babamla birlikte olunca daha çok hoşuma gidiyor. İleride kendim de yapmak istiyorum. Hedefim bu. İleride anneme rakip olmayı istiyorum. Aynı kategoriye denk gelebiliriz" dedi.