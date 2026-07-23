CHP\'li Başkan Hürriyet\'e Tutuklama Tepkisi

Haber/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 ismin tutuklanmasının ardından Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde bir açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, soruşturmanın Kocaeli yerine İstanbul'da yürütülmesine tepki gösterdi, "Kocaeli'de hakim, savcı, adliye yok muydu?" diye sordu. Arcan, "Mesele, adalet meselesi, demokrasi meselesi, özgürlük meselesi, cumhuriyet meselesi. Bugün bir kez daha başarının nasıl kösteklendiğini, başarının önünün nasıl kesildiğini, başarılı bir cumhuriyet kadını, bir belediye başkanının nasıl iftiralarla tutuklandığını gördük. Başımız dik, alnımız açık. Verilmeyecek hesabımız yoktur" ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında pazartesi sabahı gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, CHP Merkez İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi İstanbul'da sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 21 isim arasında yer alan Leyla Kıran ise yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı. Kıran, Çağlayan'da adliye önünde, yakınları, dostları tarafından sevinçle karşılandı.

Tutuklama kararının ardından Fatma Kaplan Hürriyet'in avukatı Eray Aktaş bir açıklama yaptı. Müvekkilinin yaptığı ihalelerin hem mülkiye müfittişleri hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi müfettişleri tarafından denetlendiğini ve bir çok dosyada soruşturma izni verilmediğini anımsatan Aktaş, "Soruşturmaya izin verilen kararlarda da Danıştay bu kararı iptal etmiş ve müvekkilim ihalelerin usulüne uygun olduğu sonucuna ulaşmıştır" dedi.

"İTİRAZLARIMIZLA TUTUKLULUĞUNUN KALDIRILACAĞINA İNANIYORUZ"

Hürriyet'in bir gizli tanığın beyanlarıyla tutuklandığını belirten Aktaş, "Fatma Hanım'ın mesajını iletmek istiyorum; öncelikle İzmit halkı güçlü

dursun ve kendisinin bu görevi layığıyla sürdürdüğünü bilsin. Bundan sonra da belediye kendi içerisinde Fatma Hanım'ın dönem dönemindeki gibi sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edecek ve üzerine atılan iftiraların hepsi zaten kendi beyanlarıyla çürümüştür. Dört klasör evrak

teslim ettik. Bu evraklar da incelenecek. Bu evraklarla beraber umuyoruz ki itirazdan tutukluluğu kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Aktaş, 'Soruşturmanın içeriğinde tam olarak neler var? Bunu paylaşabilir mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Soruşturmada gizlilik kararı var ama her şeyi biz zaten sosyal medyadan öğrendik. Kimlerin tutukluluğa sevk edileceğini biz sosyal medyada paylaşılan haberlerden öğrendik. Keza tüm şüphelilerin tutuklanacağını da sosyal medyada

gördük. Allah'tan bir kişi adli kontrolle serbest kaldı da tüm umutlarımız demek ki sosyal medyada her şey bizden daha önce öğreniliyor düşüncemiz o adli kontrolün uygulanmasıyla beraber kalktı.

"SORUŞTURMANIN İYİ NİYETLİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEDİĞİ ORTADA"

Dosyada görgüye dayalı herhangi bir tanık beyanı yok. Sadece duyuma dayalı tanık beyanlarıyla ihalelerdeki usulsüzlük iddialarıyla soruşturma yürütülüyor. Ancak dediğimiz gibi bu ihalelerin tamamı tamamıyla ilgili şu an müvekkil hakkında yürütülen bir soruşturma yok. İdari bir soruşturma yok. Danıştay tarafından bekleyen bir karar bile yok. Dolayısıyla sadece tanık beyanlarıyla, duyuma dayalı tanık beyanlarıyla tutuklandı. Bu tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, yurttaşlarının bundan sonra tutuklanmaya ne kadar açık bir hale geldiğinin düpedüz kanıtıdır. Yargılama açısından fecaat bir karardır. Hiçbir şekilde bu tutukluluk kararını tanımak mümkün değildir. Dolayısıyla biz yine itirazlarımızı sunacağız ama soruşturmanın iyi niyetli bir şekilde yürütülmediği de ortadadır. Herkesin bunu bilmesini isteriz"

"KOCAELİ'DE HAKİM, SAVCI, ADLİYE YOK MUYDU?"

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan da "İzmit Belediye Başkanı, eşi, bürokratları, merkez İzmit İlçe Başkanı (Gökhan Ercan) Kocaeli'de hakim yokmuş gibi, savcı yokmuş gibi, adliye yokmuş gibi İstanbul'a getirildiler. İstanbul'da sorgulandılar. İstanbul'da tutuklandılar. Neden Kocaeli'de onları sorgulayacak, gözaltına alacak, tutuklayacak hakim yok muydu, savcı yok muydu, adliye yok muydu?" diye sordu.

"AMAÇ MUHALEFETİ YARGI YOLUYLA SUSTURMAK"

Arcan şöyle devam etti:

"Gizli tanık beyanları, dayanıksız iddialar ve iftiralarla örtülen bir senaryoya bir kez daha bugün İstanbul'da tanık olduk. Dosyadaki tabloya bakıldığında bugün yol arkadaşlarımızın yani İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'in, İzmit İlçe Başkanımız Gökhan Ercan'ın, bürokratlarımızın, emekçilerimizin özgürlüklerine kavuşması gerekirken hukuki değil siyasi bir karar tercih edildi. Çünkü amaç bellidir. Amaç halkın oylarıyla iki dönem üst üste seçilen başarılı bir belediye başkanını görevden uzaklaştırmak, iradesini teslim almak ve muhalefeti yargı yoluyla susturmaktır.

"BAŞKANIMIZIN SUÇU KENTE HİZMET ETMEKTİ"

İzmit Belediye Başkanımızın suçu neydi? İzmit Belediye Başkanımızın suçunu buradan açıklıyorum. Kent lokantaları açmak. Her mahallede çocuklarımız için anneleri işe giderken çocuklarını bırakabilecekleri çok cuzi rakamlarla ödeme yapacakları her mahallede kreş açmak. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize üniversiteye hazırlık kursları açmak, kütüphane açmak, oyun alanları açmak. Belediye başkanımızın suçu kentine hizmet etmekti.

"HUKUKU, DEMOKRASİYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün hukuka güvenmek istedik. Biz buraya gelirken Türkiye'de hukuka güvenmek istedik. Adalete güvenmek istedik. Bugün adaletin tarafsızlığına inanmak istedik. Ne yazık ki bugün de büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. İzmit halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye yapılan bu müdahale yalnızca bir kişiye değil demokrasiye ve milyonların oylarına yönelmiş bir müdahale olmuştur. Hiç kimse halkın iradesine yargı oyunlarıyla halkın iradesini yok sayamaz. Hiç kimse adaleti siyasi aparat, siyasetin aparatları haline getiremez. Ama biz İzmitliler halkın iradesi olarak İzmit belediye başkanımıza sahip çıkacağız. İzmit ilçe başkanımıza sahip çıkacağız. Bürokratlarımıza sahip çıkacağız. Biz geri adım atmayacağız. Hukuku, demokrasiyi ve milletin iradesini savunmaya devam edeceğiz. Çünkü sonuna kadar kazanacak olan korku değil cesaret, baskı değil demokrasi olacaktır.

"İFADELERDEN SONRA ARKADAŞLARIMIZIN YÜZÜ GÜLÜYORDU..."

Biz inanıyoruz İzmit'in iradesi geri alınıncaya kadar İzmit halkı bu mücadeleyi yapacaktır. Keşke bugün İzmit'te olsaydık. Keşke İzmit'te yargılansaydık, cezamızı İzmit'te çekseydik... İzmit Belediye Başkanımızın suçsuz olduğunu herkes biliyor. Avukatlarım yanında. Bugün hepsi ifadeleri alındıktan sonra, çıktıktan sonra, yanımıza geldikten sonra yüzleri gülüyordu. Yine arkadaşlarımızın ifadesi alınan arkadaşlarımızın yüzleri gülüyordu. Çünkü sorulan sorularda hiçbir şey yoktu. Hepsinin bir cevabı vardı. Ama maalesef o iddia edilen itirafçıların iftiraları, gizli tanıkların iftiraları bugün havada uçuştu. Onların hepsinin bugün cevabı verildi. Ama dediğim gibi burada bugün bir tiyatro vardı...

"BAŞIMIZ DİK ALNIMIZ AK"

Türkiye'de adalete, demokrasiye inanmak istiyoruz. Bugün yaşananlar aslında ne Fatma Kaplan Hürriyet meselesi, ne Gökhan Ercan meselesi, ne Cumhuriyet Halk Partisi meselesi. Bu mesele memleket meselesiydi bu mesele. Adalet meselesi, demokrasi meselesi, özgürlük meselesi, cumhuriyet meselesiydi. Bugün bir kez daha başarının nasıl kösteklendiğini, başarının önünün nasıl kesildiğini, başarılı cumhuriyet kadının, bir cumhuriyet kadını bir belediye başkanının nasıl iftiralarla, aslı olmayan iftiralarla tutuklandığını gördük. Başımız dik, alnımız açık. Verilmeyecek hesabımız yoktur. Elbette Fatma Kaptan Hürriyet ve yol arkadaşlarımız serbest kalacaktır. Ama bunu bir zamanı var. O zaman geldiğimizde biz de halaylar çekerek bu özgürlükleri İzmit'te kutlayacağız. Her şeyin zamanı var. Biz bu zamanı bekleyeceğiz ve İzmit'te daha güzel günler, daha güzel hizmetler İzmit halkına verilecektir.

Bu anlamda bugünkü olay herkese ders olsun. Bugünkü olay herkes evine gittiğinde çocuğunun gözlerinin içine baksın, gençlerin gözlerinin içine baksın, eşlerinin gözlerinin içine baksın. Türkiye'de adaletin, demokrasinin ve özgürlüğünün yok olduğunu görecekler. Onun için ben bütün vatandaşlarımıza adalet özgürlük demokrasi mücadelesinde kalmalarını istiyor, hepinize bugün göstermiş olduğunuz dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Yaşasın özgürlük, yaşasın adalet, yaşasın cumhuriyet"