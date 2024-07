Japon turistler Elazığ'da iğne oyası öğreniyor

Güncel

İğne oyası öğrenmek için 8 bin 259 kilometre yol geldiler

Japonyalı turistler, iğne oyası öğreniyor

Unutulmaya yüz tutmuş iğne oyası, Japon turistlerin ellerinde canlanıyor

ELAZIĞ - Türkiye'de 32 yıldır ikamet eden ve 2 kitap yazan İkumu Nonaka, 4 arkadaşıyla birlikte 8 bin 259 kilometre yol gelerek Elazığ yöresine ait iğne oyasını öğreniyorlar.

32 sene önce Türkiye'nin Antalya iline yerleşen Japon İkumu Nonaka, Türkiye'nin farklı şehirlerine has el ürünlerine merak saldı. Türkiye'de farklı illeri gezdikten sonra el ürünleri hakkında 2 kitap yazan Nonaka arkadaşlarıyla birlikte Elazığ iğne oyasını öğrenmeye karar verdi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile irtibata geçen Japon turistler, Başkanın girişimiyle Elazığ'ın tarihi Harput Mahalle'sinde ağırlandı. Burada usta öğretici Fatma Çiftçi tarafından iğne oyası dersleri verilen Japon turistler, 4 günlük eğitimin ardından farklı şehirlerin el ürünleri yapmak için yola çıkacak.

Elazığ'da öğrendikleri iğne oyasının kitabını yazacağını aktaran Japon turist İkumu Nonaka, bu işi ticaret için değil kültür elçisi olarak yaptığını belirterek Japonya'dan Türkiye'nin farklı illerine başka arkadaşlarını getirip el ürünlerini öğretmek istediklerini aktardı. 32 yıldır Türkiye'nin Antalya ilinde yaşadığını belirten Japon turist İkumu Nonaka, "El sanatları ile uğraşıyorum. Zaten benim el sanatları firmam var. Japonya'da verdiğimiz sergi, konferans ve sergilerde Türkiye'de olan el sanatlarını anlatıyorum. Japonya'dan 4 tane arkadaşımız geldi. Onları alarak Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesine geldik. Arkadaşlarım 20 yıldır iğne oya ile ilgileniyorlar. Türkiye'nin her yöresinin çok özel iğne oyası çeşitleri var. Bizde bu sefer Elazığ'a gelerek buradaki Elazığ iğne oyasını öğreniyoruz. Her yörenin yöresi çok farklı Elazığ oyası düz oya ama ince ve narin olduğu için çok zor oluyor. Biz tanıtım amacıyla buraya geldik. Arkadaşlarımız Japonya'ya döndüklerine burada yaşadıklarını anlatacaklar. Biz bu işi ticaret olarak değil de kültür elçisi olarak yapıyoruz. Orada anlattığımız zaman diğer arkadaşlarımız Türkiye'yi merak edecekler ve buralara gelecekler. Daha önce her yöreye gittik arkadaşlarla birlikte Elazığ'a ilk defa geldik. Çok memnun kaldık. Ben aynı zamanda bir kitap yazıyorum. Bundan önce iki tane kitap yazdım yeni başlayacağım kitapta da Elazığ iğne oyasını yazacağım. Bunun için buraya geldik. İnşallah yakın zamanda kitabımız da çıkacak" dedi.

Japon turistlere iğne oyası öğreten usta öğretici Fatma Çiftçi, "İkumu hanım ile irtibata geçtik. Japonya'dan buraya geleceklerini ve iğne oyasını detaylı öğrenmek istediklerini belirttiler. Örf, töre, adet ve gelenekleriyle beraber misafirlerimizi ağırladık. Örf, töre ve adet ve geleneklerimize göre iğne oyası nasıl yapılır bunları detaylarıyla birlikte öğretmeye çalışıyoruz. Bugün dördüncü günümüz oldu. Etkinliğimiz çok güzel geçiyor. Unutulmaya yüz tutmuş iğne oyamızı Japonya'dan gelen misafirlerimiz ele aldı bizde bundan sonra devamını getiririz inşallah" ifadelerini kullandı.