Japonya, Filistin'in BM üyeliği için müzakereleri desteklemeye devam ediyor - Son Dakika
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Japonya, Filistin'in BM üyeliği için müzakereleri desteklemeye devam ediyor

Japonya, Filistin\'in BM üyeliği için müzakereleri desteklemeye devam ediyor

Japonya hükümeti, Filistin'in BM'ye tam üyeliği karar tasarısının veto edilmesine rağmen, müzakereler yoluyla Orta Doğu'da 'iki devletli çözümü desteklemeye' devam ettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Filistin'in BM üyelik şartlarını yerine getirdiğini kabul ettiklerini ve kapsamlı bir değerlendirme sonrası karar tasarısı lehine oy verdiklerini söyledi. Japonya'nın, Filistin'i bir ülke olarak tanıması ihtimaline yönelik ise değişiklik olmadığını belirtti. Japonya, müzakereler yoluyla Orta Doğu'da 'iki devletli çözümü desteklemeye' devam edeceğini ve bu sürecin ilerlemesi için katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.

23.04.2024 18:28
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Japonya hükümeti, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliği karar tasarısının veto edilmesine rağmen, müzakereler yoluyla Orta Doğu'da "iki devletli çözümü desteklemeye" devam ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) müzakereye açılan karar tasarısının geçen hafta veto edilmesi sürecine değindi.

Japonya'nın, Filistin'in BM üyelik şartlarını yerine getirdiğini kabul ettiğini aktaran Kamikava, ülkesinin, kapsamlı bir değerlendirme sonrası, Orta Doğu'da barışın sağlanması amacıyla karar tasarısı lehine oy verdiğini söyledi.

Tasarının veto edilmesine rağmen, Japonya'nın, Filistin'i bir ülke olarak tanıması ihtimaline yönelik Kamikava, "BM'ye tam üyelik karar tasarısına destek ile Japonya'nın Filistin'i bir devlet olarak tanıması ayrı konular. Bu tutumda değişiklik yok." dedi.

Japon Bakan, ülkesinin, müzakereler yoluyla Orta Doğu'da "iki devletli çözümü desteklemeye" devam ettiğini belirterek, bu sürecin ilerlemesi ve teşvik edilmesine yönelik katkıda bulunmayı sürdüreceğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrılarını yineleyen Kamikava, bölgede esirlerin serbest bırakılmasının, insani yardım faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

Filistin'in BM'ye üyelik başvurusu

Filistin, 2011'de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.

Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı geçen hafta, konseyin daimi üyesi ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.

ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarıya İngiltere ve İsviçre "çekimser", Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, Filistin'in BM üyeliği için müzakereleri desteklemeye devam ediyor - Son Dakika

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