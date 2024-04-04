Japonya, İsrail'in Gazze'deki yardım çalışanlarını öldürmesinden endişeli

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Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze'de uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını öldürmesinden derin endişe duyduğunu bildirerek, gerekli soruşturmanın yürütülmesi ve önlem alınması için çağrı yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Bakan Kamikava, İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile telefon görüşmesinde yardım çalışanlarının öldürülmesinden ülkesinin derin endişe duyduğunu iletti.

35 dakika sürdüğü kaydedilen telefon görüşmesinde Kamikava, İsrailli bakandan bölgede benzer olayların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla gerekli soruşturmanın yürütülmesini ve önlem alınmasını istedi.

Kamikava, yeterli insani yardım faaliyetleri ile rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak insani ateşkesin derhal gerçekleştirilmesi gerektiğine güçlü şekilde inandığını belirtti.

Bölgede sürdürülebilir ateşkes çağrısı yapan Kamikava, uluslararası insancıl hukukun kritik önemde olduğunu vurguladı.

Kamikava, çatışmaların bölgeye daha fazla yayılmasının önlenmesi gerektiğini, İsrail'in işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini yineledi.

Bakan Kamikava, görüşmede ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları yeniden başlatma kararı aldığını anımsattı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.