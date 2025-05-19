Kabine üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 19 Mayıs'ın, kahraman milletin direniş azminin sembolü, özgürlüğün, umudun ve cesaretin ilk adımı olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi hiçbir zaman sönmeyecek, şanlı bayrağımız ilelebet özgürce dalgalanacaktır. Kalbi istiklal ve istikbalimiz için çarpan gençlerimiz, büyük ve güçlü Türkiye mirasına, ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine ve bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürüyen kararlı mücadeleye daima sahip çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Cesaretli, öz güveni yüksek, çalışkan, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerle her alanda değişimin ve gelişimin öncüsü olmaya devam edeceklerini, huzur ve güvenin hakim olduğu yarınlara emin adımlarla ilerleyeceklerini vurgulayan Tunç, şunları ifade etti:

"Geleceğimizin teminatı tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Mayıs 1919'un bir ulusun umudunu gençliğe emanet ettiği gün olduğunun altını çizerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı meşale, milletimizin bağımsızlık yürüyüşünü ateşlemiştir. Bu kutlu yürüyüşün en kıymetli emanetçisi olan her bir gencimiz bugün Türkiye Yüzyılı hedefine aynı inançla yürüyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bir umuttu, Samsun'da filizlendi. Bir inançtı, gençlikte hayat buldu. 19 Mayıs sadece Milli Mücadele'nin başladığı bir tarih değil, yeniden diriliş ruhunu yaşadığımız gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nın bu ruhla geleceği omuzlayan gençlerin ellerinde yükseleceğine işaret eden Kurum, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

"Milletimizin bu topraklardaki en büyük varoluş mücadelesi başladı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 106 yıl önce bugün karanlığa gömülmek istenen bir milletin kaderinin değiştiği, bağımsızlık ruhunun yeniden dirildiği, milletin esarete başkaldırdığını belirtti.

Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin Amasya, Sivas ve Erzurum'dan bütün vatan sathına yayıldığını anımsatan Yerlikaya, paylaşımında, "Hiçbir zaman haksızlık ve esarete boyun eğmeyen kahraman milletimizin bu topraklardaki en büyük varoluş mücadelesi başladı. Bu bağımsızlık mücadelesini gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesine yer verdi.

Yerlikaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Her adımında bağımsızlığı, her nefesinde umudu ve ilim aşkını taşıyan bir gençlik yetişiyor bu topraklarda. Biz bu umuda inanıyor, Türkiye Yüzyılı'nı maarifin ışığında inşa ediyoruz. İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, bugünümüz ve geleceğimiz olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizden çok daha iyi olacaksınız. Medeniyetimizi daha ileriye taşıyacaksınız. Rabbim yolunuzu açık etsin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.