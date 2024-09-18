Kaçak Maden İşçisi Cinayeti Davasında Gerginlik - Son Dakika
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Kaçak Maden İşçisi Cinayeti Davasında Gerginlik

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Zonguldak'ta müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıkların duruşmasında mülteci gruba saldırıldı.

18.09.2024 19:12
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ADLİYE ÇIKIŞINDA AÇIKLAMA

Zonguldak'ta yanmış cesedi bulunan kaçak maden ocağı çalışanı Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'yi öldürdükleri gerekçesiyle müebbet hapis istemiyle 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın ardından açıklama yapmak isteyen Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı isimli gruba sanık yakınları saldırdı. Gerginlik polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirildi. Grup adına açıklama yapan DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, "Bu saldırı, mülteci düşmanlığının toplumun en küçük hücrelerine kadar nasıl yayıldığının göstergesi. Biz buna karşı kendi dayanışmamızı dile getireceğiz. 3 duruşmadır dinlediklerimiz gösteriyor ki, hiç kimsenin göçmen-mülteci olduğu takdirde can güvenliği yok. Bu ülkede, işçilerin can güvencesi yok. Mahkemeyi dinleyenler görmüştür ki, 'Vezir Mohammed nasıl öldü, bilmiyoruz' diyorlar. Yakılarak öldüğü tespit edilmiş. Biz, bütün sanıkları dinlemişiz birbirlerine çakmak verdiklerini bile benzin aldıklarını bile itiraf etmişler. 'Afgan'dır yakalım zaten kimliği yok' dediği bilindiği halde böyle bir tepkiye maruz kaldık." dedi.

AVUKAT: SUÇUN NİTELİĞİ DEĞİŞECEK

Bilimsel mütalaada 4 bulgunun dikkat çektiğini ifade eden Nourtani ailesinin avukatı, Kerim Bahadır Şeker, "En önemlisi, Afgan madencinin diri diri yakılmış olabileceği çünkü suçun niteliği değişecek. Canavarca hisle tasarlayarak kasten adam öldürme mefhumuna girecek. Diğeri, köprücük ve çene kemiğindeki kırıkların tespiti. Bu daha önce tespit edilen bir husus değildi. Kalp krizi sanıklar tarafından ileri sürülmüştü, böyle bir tespit olmadığı söylendi. Dolayısıyla bütün hususlar ve çelişkiler bir araya getirilerek bir sonuç rapor alınacak Adli Tıp Kurumu'ndan. Adli Tıp 1'inci İhtisas Kurulu rapor verdikten sonra, mütalaa verilecek." ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMA NASIL BAKACAĞIM'

Yargılanan 6 kişinin tutuklanmasını istediğini belirten Qamer Gül Meliki, "İş birliği yapılmış bir cinayet bu. Hak ettikleri cezayı almaları gerekiyor. Hem toplum için hem de hepsi 'çocuklarımız var, dışarı çıkmam lazım' dediler. Onlar beraat istiyor hepsi çocuklarını söylüyor ama o an Vezir Mohammed'in çocukları olduğunu düşünmediler. Çocukları hala evde, ben onlara nasıl bakacağım, cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

Kaçak Maden İşçisi Cinayeti Davasında Gerginlik
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaçak Maden İşçisi Cinayeti Davasında Gerginlik - Son Dakika

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