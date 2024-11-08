KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, günümüzde pek çok uluslararası firmanın kullandığı yapay zeka uygulamalarının kadınları işte terfi, yönetici pozisyonu ile krediye erişim gibi alanlarda geri plana ittiğini bildirdi.

08.11.2024 17:16
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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, günümüzde pek çok uluslararası firmanın kullandığı yapay zeka uygulamalarının kadınları işte terfi, yönetici pozisyonu ile krediye erişim gibi alanlarda geri plana ittiğini bildirdi.

Gümrükçüoğlu, vakıf tarafından Haliç Üniversitesi'nde "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, hak ihlalleriyle ve şiddetin her türlüsüyle mücadele edip toplumsal dönüşüme yönelik kampanyalar düzenlediklerini söyledi.

Son bir yıldır odaklarına Gazze'yi aldıklarını dile getiren Gümrükçüoğlu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail'e karşı her platformda seslerini yükselttiklerini anlattı.

Gümrükçüoğlu, İsrail hükümeti ve ordu yetkilileri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) gönderilmek üzere suç duyurusunda bulunduklarına dikkati çekerek, " Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen etkinlikte soykırımı ve Filistinli kadınların yaşadıklarını dünya gündemine anlattık. 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyamızla İstanbul'da ve Türkiye'nin 55 farklı şehrinde hayır çarşıları açtık. Kızılay aracılığıyla 1 milyon ürün sıcak yemek dağıttık. Ayrıca gelen bağışları halen Gazze'deki sağlık çalışanlarına ulaştırıyoruz. Bölgeye desteğimiz ve yardımımız sürecek." diye konuştu.

Zirvenin bu yılki temasını "yapay zeka ve kadın" olarak belirlediklerini aktaran Gümrükçüoğlu, yapay zeka uygulamalarının dünyanın en büyük kadın sorunlarından cinsiyet ayrımcılığını sürdürdüğünü gördüklerini söyledi.

Gümrükçüoğlu, "Günümüzde pek çok uluslararası firmanın kullandığı yapay zeka uygulamaları kadınları işte terfi, yönetici pozisyonu, krediye erişim gibi alanlarda geri plana iterken reklam, medya ve sesli asistan sistemlerinde kadınları tercih ediyor. Yani bu teknolojik devrim zaten var olan fırsat eşitsizliğini ve adaletsizlikleri algoritmalar üzerinden yeniden biçimlendiriyor." ifadesini kullandı.

İsrail gibi hiçbir ahlaki değer gözetmeyen güçlerin yapay zekayı insanlığın felaketi için de kullanabileceğini kaydeden Gümrükçüoğlu, yapay zekayla dünya genelinde güçlü bir algı yönetimi yapıldığını bildirdi.

Zirvede KADEM'in filmi gösterildi

Zirvenin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile bazı davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın 10 yıllık çalışmalarını anlatan filmin gösterildiği zirvenin açılışında KADEM Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti'nin yanı sıra konuşmacılarla fotoğraf çektirdi.

Kadınların daha adil ve güvenli bir geleceğe sahip olması için yapay zekanın nasıl kullanılabileceğinin ve mevcut dezavantajların nasıl bertaraf edilebileceğinin konuşulduğu zirvede Bakan Göktaş'ın moderatörlüğünde "Liderler Oturumu" yapıldı.

Oturumda yapay zeka çağında kadınların karşılaştığı zorluklar ve yapay zeka dönüşümünün sunduğu fırsatlar ele alındı.

Zirve, 2 gün sürecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Saliha Okur, Yapay Zeka, Demokrasi, istanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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