KADIKÖY Fenerbahçe Mahallesi\'nde sokak hayvanları zehirlendi

KADIKÖY Fenerbahçe Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler sokak hayvanlarını zehirledi. 22 kedi ve 3 köpek hayatını kaybederken, zehirlenen kediler mahalle sakinleri tarafından sokak sokak gezilerek toplandı. Sokak hayvanları, Fenerbahçe'de bulunan özel bir klinikte tedavi altına alınarak yaşam mücadelesi verirken; Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı , "İl Tarım Müdürlüğü de şu anda hem otopsi sürecinde hem de mamaya katılan zehirle ilgili bir araştırma içerisinde. Biz de Kadıköy Belediyesi olarak hayvanların ölüm nedenini araştırıyoruz kendi veteriner kliniklerimizde. Hedefimiz en kısa sürede bu olayın çözülüp yeni vakaların yaşanmasını engellemek. Ben her şeyden önce bir Kadıköylü olarak çok üzgünüm" dedi.

Olay, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde, gece saatlerinde yaşandı. Bir köpek, sahibi tarafından gezdirildiği sırada sokakta yediği mamadan zehirlendi. Sabah saatlerinde ise sokakta yaşayan sahipsiz hayvanları düzenli olarak besleyen mahalle sakinleri, kedilerin yerde yattığını ve bazı kedilerin zehirlenmeye bağlı olarak yerde çırpındığını görünce veterinerlere götürdü. Zehirlenen hayvan sayısının 15'ten fazla olduğunu öğrenen vatandaşlar durumu Kadıköy Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Ekiplerin yaptığı ilk çalışmalarda 15 kedi ve 1 köpeğin, sokağa bırakılan zehirli sosis ve tavuk etini yemeleri nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Belediye ekipleri olay yerine gelerek sokakları temizlerken mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Veteriner kliniklerinde tedavisi süren 7 kedi ve 2 köpeğin daha hayatını kaybetmesiyle toplam sayı 25'e çıkarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'HAYVANSEVER VATANDAŞLARIMIZLA BERABER BUGÜN BU İŞİN TAKİBİNDEYİZ'

Olayın yaşandığı Fenerbahçe Mahallesi'nde değerlendirmelerde bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Dün gece 02.00'de birçok sokak hayvanımızın sesleriyle mahalle sakinlerimiz uyandı. O seslere maruz kalmak zorunda kaldı. Çünkü birçok sokak hayvanımız, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenmiş halde bulundu. O saatten sonra gerek bizim veteriner ekiplerimiz gerek özel veteriner kliniklerimiz sürece hemen dahil olup sokak hayvanlarımızı tedavi etmeye başladı. Ama maalesef ki birçok sokak hayvanımızı bu süreçte yitirdik. Kimliği belirsiz kişiler tarafından tahmin ettiğimize göre mamalarına zehir katılarak birçok hayvanımızın hayatının kaybolmasına neden oldular. 15 civarında bizim tespit edebildiğimiz hayatını kaybeden kedimiz ve bir tane de sahipli köpeğimiz var. Şu anda da veteriner kliniklerinde tedavisine devam ettiğimiz yaklaşık 10-15 tane yine sokak hayvanımız var. Olayı duyar duymaz tabii ki sokaklarımızı yıkadık, mama kaplarımızı kaldırdık, su kaplarını kaldırdık, ekiplerimizi yönlendirdik ve bu süreçte can kaybının artmaması için elimizden ne gelirse yaptık" diye konuştu.

'200'ÜN ÜZERİNDEKİ VATANDAŞIMIZ SOKAK SOKAK GEZİP ZEHİRLENMİŞ KEDİ ARIYOR'

Kösedağı, olayın tekrarlanmaması için çalıştıklarını belirterek, "Tarım İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz. Faillerinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu sürecin bir daha yaşanmaması için bu işi kim yaptıysa sonuna kadar takipçisi olacağız. Sadece bugünü atlatıp yarın önümüze bakmayacağız. Biz bu işin tekrar tekrarlanmaması adına, sokak hayvanlarının bir daha bu duruma düşmemesi adına, Kadıköy belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Bunu yaparken de dediğim gibi ilgili paydaşlarla, kamu kuruluşlarıyla ve hayvan severlerle beraber bir arada olacağız. Çünkü Kadıköy'de her canlının eşit yaşama hakkı vardır, biz bunu savunuyoruz. Son derece üzgünüz burada inanın 200'ün üzerindeki vatandaşımız işini gücünü bıraktı sokak sokak gezip zehirlenmiş kedi var mı onu arıyor. Tabii ki bizim ekiplerimizle beraber bunu yapıyorlar. Emniyetle konuştuk. Kamera kayıtlarına bakılıyor. Veterinerlerimize anlattığım gibi birçok hayvanımız tedavi altında. İl Tarım Müdürlüğü de şu anda hem otopsi sürecinde hem de mamaya katılan zehirle ilgili bir araştırma içerisinde. Biz de Kadıköy Belediyesi olarak hayvanların ölüm nedenini araştırıyoruz kendi veteriner kliniklerimizde. Hedefimiz en kısa sürede bu olayın çözülüp yeni vakaların yaşanmasını engellemek. Ben her şeyden önce bir Kadıköylü olarak çok üzgünüm bu konuda" ifadelerini kullandı.

'AYNI KATLİAM GEÇEN SENE DE YAPILMIŞTI'

Olayın yaşandığı mahallenin sınırında bulunan Zühtüpaşa Mahallesi Muhtarı Çağla Göksu, "Sahipli bir köpek gezdirilirken o saatte sokakta mama yediği fark ediliyor sahibi tarafından. ve çok hızlı bir şekilde zehirleniyor. Arkasından kediler getirilmeye başlanıyor. Biz bu saate kadar kedi toplanmasına devam ettik. 25 gibi bir ölüm var şu an. Burada hala tedavi tedavisi devam eden hayati tehlikede olan kediler var. Biz bu olayı daha önce de yaşadık. Geçen sene Mart ayında hatta Mart'ın16'sı, çok net bildiğimiz bir tarihtir. Fenerbahçe derbi maçının olduğu günkü kalabalıktan yararlanarak yapılmıştı bu, katliam diyeyim çünkü o zaman da 44 kedi ki; orada benim beslediğim ev kedim de dahil olmak üzere, bahçe kedilerim de bu sayının içindeydi. Yine aynı şekilde biz mahalle olarak toplama yaptık. Çeşitli bahçelerden, parklardan, o zaman sadece kediler değil; kirpi, karga ve martılar gibi farklı hayvanlar da ölüm yaşamıştı. Şu an polis soruşturması başladı. Belediye başkanımız da konuyla ayrıntılı bir şekilde ilgileniyor. Bulunan mama örnekleri, tavuk parçaları ve sosis gibi kuru mama olmayan ve ıslak mama olmayan, dışardan satın alınan mamalardı. Bunlar üstünde araştırma yapılıyor. Şu an bilgimiz bu kadar umuyoruz ki bu kamera kayıtlarından bu suçu işleyen ya da işleyenler bir an evvel yakalanır" şeklinde konuştu.