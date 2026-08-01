Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi Başladı - Son Dakika
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Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi Başladı

Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi Başladı
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Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları kaldırılıyor, 26 hat Uzunçayır'a taşınıyor.

İBB'nin Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında UKOME'de kabul edilen düzenlemeyle Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları kaldırılıyor. Toplam 26 hat ve 286 araç Uzunçayır Peron Alanı'na taşınacak. Yeni peron alanı ve Kadıköy Rıhtım'daki otobüs durakları havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında hazırladığı, Kadıköy Rıhtım bölgesindeki otobüs peronlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edildi. Kararla birlikte Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları kaldırılırken, çok sayıda otobüs hattı Uzunçayır Peron Alanı'na taşınacak.

HEDEF TRAFİK AKIŞININ RAHATLAMASI

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle Kadıköy Rıhtım'daki otobüs yoğunluğunun azaltılması ve bölgedeki trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor. Düzenleme kapsamında kaldırılan hatlar Uzunçayır Peron Alanı'ndan hareket edecek. Yolcular ise Uzunçayır'dan Kadıköy Merkez'e ulaşarak metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve diğer toplu ulaşım sistemlerine aktarma yapabilecek.

26 HAT VE 286 OTOBÜS BÖLGEDEN ÇEKİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında toplam 26 otobüs hattı, 286 araç ve günlük 2 bin 461 sefer Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ile Kadıköy merkezinden kaldırılacak. Böylece bölgedeki otobüs trafiğinin azaltılması, yaya hareketliliğinin artırılması ve meydanın yayalar tarafından daha etkin kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kadıköy Meydanı ve çevresinde daha geniş yaya alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan, otobüs hatlarının taşınacağı Uzunçayır Peron Alanı ve Kadıköy Rıhtım'da yer alan otobüs duraklarındaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi Başladı - Son Dakika

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