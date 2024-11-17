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Kadın İstihdamında Türkiye Son Sırada

Kadın İstihdamında Türkiye Son Sırada

CHP'li İlgezdi, Türkiye'nin OECD'de kadın istihdamında sonuncu olduğunu eleştirdi.

17.11.2024 11:12
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, geçen yıl Türkiye'nin kadın istihdamında OECD ülkeleri arasında yüzde 31,3 ile sonuncu olduğunu belirterek, "AKP iktidarı ile ülkemiz kadın istihdamında Kosta Rika'nın bile gerisinde. Kadın istihdamının en yüksek olduğu İzlanda'da bu oran Türkiye'nin iki katından fazla yüzde 68,3. Kadını eve hapsetmek isteyen AKP zihniyetinin utanç göstergesidir bu" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kadınların karşılaştığı sorunlara ve  istihdama ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlgezdi, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız katlediliyor, şiddet görüyor, eve hapsediliyor, okutulmuyor, erken yaşta zorla evlendiriliyor, çocukken anne olmaya zorlanıyor. AKP iktidarı kadını ailenin içine hapsedici politikalarına devam ettiği için kadın istihdamı da en kötü dönemini yaşıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan, kadına yönelik şiddette her türlü indirimin uygulanmasını sağlayan AKP kadın istihdamının önündeki en büyük engeldir. Kadının gülmesinden rahatsız olan zihniyetleri kadının çalışmasına da karşı. Üstelik TÜİK'e göre kadın istihdamı Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde yüzde 18,2. Doğudaki kadınlar daha da dezavantajlı."

"AKP kadının iş yaşamındaki yerini de yok ediyor"

Kadın istihdamında Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldığını aktaran İlgezdi, "Kosta Rika'dan Meksika'ya, Kolombiya'dan Şili'ye tüm OECD ülkeleri kadın istihdamında bizden öndeler. Kosta Rika bile bizden yüzde 6,4 daha yüksek bir oranda kadın istihdam ediyor. İzlanda ülkemizin iki katından fazla kadın istihdam oranıyla lider. Onu Hollanda, Avustralya, Norveç, İsviçre, İsveç, Kanada, İsrail ve Estonya takip ediyor. Kadın istihdamında yüzde 50'den daha az olan 11 ülke var. Bunlar sırasıyla Polonya, Fransa. Belçika, Şili, İspanya, Kolombiya, Meksika, Yunanistan, İtalya, Kosta Rika ve tabii ki son sırada AKP'nin yönettiği Türkiye. Kadın düşmanı politikaların mimarı ve uygulayıcısı AKP kadının iş yaşamındaki yerini de yok ediyor. Kadınlarımızı eve hapsediyor. AKP iktidarı ile ülkemiz kadın istihdamında Kosta Rika'nın bile gerisinde. Kadın istihdamının en yüksek olduğu İzlanda'da bu oran Türkiye'nin iki katından fazla yüzde 68,3. Kadını eve hapsetmek isteyen AKP zihniyetinin utanç göstergesidir bu"" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadın İstihdamında Türkiye Son Sırada - Son Dakika

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