Kadir Gecesi'nde Doğu Anadolu Camilerinde İkram ve Dua Programları Düzenlendi

16.03.2026 22:11
Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Mardin'deki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi. İlahiler okundu, dualar edildi ve vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu. Programlarda, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi anlatıldı ve Kur'an-ı Kerim ile mevlitler okundu.

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde kandil programı düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Mevlit okunan programda Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Elazığ

Elazığ'da da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.

İzzet Paşa Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Programın ardından Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara salep ikramında bulunuldu.

Batman

Batman'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Necat Nasıroğlu Külliyesi Camisi'nde yatsı namazından sonra düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini anlattı. Mevlid-i Şerif ve okunan ilahilerin ardından dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geldi.

Yatsı ve teravih namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, dua edildi.

İl Müftüsü Enver Türkmen, ramazan ayı ve Kadir Gecesi hakkında vaaz verdi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerince cami bahçesinde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer de katıldı.

Siirt

Siirt'te camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Hacı Fethi Serin Camisi'nde yatsı ve teravih namazının ardından başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin vaaz verildi.

Cami çıkışında Siirt Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu.

İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şubesi tarafından Kadir Gecesi vesilesiyle "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında camiye gelen vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Şırnak

Şırnak'ta kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

İsmet Paşa Mahallesi TOKİ Ulu Cami'de din görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini anlattı.

Bingöl

Bingöl'ün tarihi İsfahan Bey Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Kürtçe mevlit okundu, dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

Hatay’da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü
Bolu’da kazada ortalık savaş alanına döndü 4 yaralı Bolu'da kazada ortalık savaş alanına döndü! 4 yaralı
Av tüfeği ile vurulan traktör sürücüsü hayatını kaybetti Av tüfeği ile vurulan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Üniversitede salgın paniği 2 kişi öldü, 11 kişi hastanede, 30 bin kişiyle iletişime geçildi Üniversitede salgın paniği! 2 kişi öldü, 11 kişi hastanede, 30 bin kişiyle iletişime geçildi
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya’dan ret yanıtı geldi Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi
50 bine yakın oy kullanıldı Barcelona’da başkan Laporta 2031’e kadar devam 50 bine yakın oy kullanıldı! Barcelona'da başkan Laporta 2031'e kadar devam
Vuran vurana Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibine bir şok daha Vuran vurana! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine bir şok daha

22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
20:25
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
19:40
Okan Buruk Liverpool’u yıkacak 11’i belirledi
Okan Buruk Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi
19:34
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
18:38
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
17:57
İran’dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
17:48
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
