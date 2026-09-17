Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi - Son Dakika
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Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

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Kağıthane'de Kader T. isimli bir kadın, viyadük altında gördüğü kişiyi şüpheli bularak polise ihbar etti. Kadın ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açıp, "atlıyor" diyerek panik yarattı. Kontrol için olay yerine giden polisler, Murat Z. isimli bir kişiyi viyadükte buldu Yapılan kontrolde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Şahsı uzaklaştıran ekipler, uyarılara rağmen asılsız ihbarlarını sürdüren Kader T.'ye 18 bin 826 lira para cezası uyguladı.

Kağıthane'de Kader T. (30) isimli bir kadın, viyadük altında gördüğü bir kişiyi şüpheli bularak polise ihbar etti. Ekipler, kontrol ettikleri Murat Z.'de (29) suç unsuruna rastlamayınca olay yerinden uzaklaştırdı. Uyarılara rağmen asılsız ihbarlarını sürdüren Kader T.'ye 18 bin 826 lira para cezası kesildi.

Olay, 4 Eylül Cuma günü Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan Nurtepe Viyadüğü'nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viyadüğün altındaki bir kişiyi gören Kader T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şüpheli kişi ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri viyadüğe gitti.

Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Viyadüğün altında kontrol yapan ekipler, Murat Z.'nin üst yoklamasında herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında da olumsuzluk bulunmayan Murat Z., bölgeden uzaklaştırıldı. Murat Z.'nin 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Otodan hırsızlık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 1'er olmak üzere toplam 3 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

UYARILARA RAĞMEN İHBARLARINI SÜRDÜRDÜ

Yeniden ihbarda bulunan Kader T. ile telefonda görüşen polis ekipleri, Murat Z.'nin bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi. Kadına, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmemesi ve asılsız ihbarlarda bulunmaması yönünde uyarı yapıldı. Kader T.'nin uyarılara rağmen farklı asılsız ihbarlarda bulunmayı sürdürdüğü öğrenildi. 

Kadının sosyal medyada canlı yayın açarak konuyla ilgili başka ihbarların da yapılmasına neden olduğu bilgisi de edinildi. Kader T., yaptığı canlı yayınlardan birinde yine viyadük altında birilerini gördüğünü, bunların biri kadın biri erkek olduğunu söylediği ve "atlıyor, atlıyor" diyerek panik yarattığı görüldü.

Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

18 BİN 826 LİRA PARA CEZASI

İhbarların asılsız olduğu, olay yerine giden ekipler tarafından tutanakla tespit edildi. Kader T.'ye, '112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunmak' maddesinden 18 bin 826 lira para cezası kesildi. Kadının 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan emniyete 1 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Kadının açtığı canlı yayın ve polis ekiplerinin Murat Z.'yi ve viyadüğün altını kontrol ettiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (2)

  • Serkan Genç Serkan Genç:
    parayı verince aklı başına gelir 0 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Para cezası değil,Bakırköy Ruh ve akıl hastanesine yatırmaları gerekirdi?? 0 0 Yanıtla
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