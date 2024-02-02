Kahramanmaraş Depremlerini Anlatan Fotoğraf Sergisi Açıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremleri unutturmamak amacıyla, Dünya Doktorları Derneği ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) iş birliğiyle 'Küllerinden Doğmak' adlı fotoğraf sergisi İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi 7 Şubat'a kadar açık kalacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yılı yaklaşırken Dünya Doktorları Derneği ve AFD iş birliğiyle, bölgedeki ihtiyaçları unutturmamak için fotoğraf sergisi açıldı. Fransız Kültür Merkezi'nde 'Küllerinden Doğmak' adıyla açılan sergide, deprem bölgesinde görev yapan dernek çalışanlarının çektiği fotoğraflar sergileniyor.
"BİRKAÇ SANİYELİK HİKAYELER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, sergide yer alan fotoğrafların hikayelerinin kendileri için önemini vurgulayarak "Sergide, deprem bölgesinde sahada çalışan arkadaşlarımızın Antakya'da çektikleri fotoğraflar yer alıyor. Fotoğrafların hepsi değişik kişiler tarafından çekilmiş, zamanda kalmış, birkaç saniyelik hikayeler. Bu hikayeler bizim için çok önemli. Fotoğraftaki insanlar için çok önemli, Tabii Antakya için de çok önemli" dedi. Sergide yer alan fotoğrafların çalışanların ortak kararıyla seçildiğini belirten Bilgin, "Sergi için fotoğrafları seçme süreci çok doğal oldu. Arkadaşlar bir araya gelerek çektikleri fotoğrafları, hem fotoğraftaki insanları buldularsa onlarla paylaştılar, hem de kendi aralarında bu fotoğrafları paylaşıp öyle karar verdiler" diye konuştu.
"HER ŞEYİN 1 GÜNDE YOK OLMASI HEPİMİZDE BÜYÜK ETKİ YARATTI"
Bilgin, yıllardır Antakya'da çalıştıklarını, süreç içinde tanıştıkları çok kişiyi kaybettiklerini hatırlatarak şunları söyledi: Dünya Doktorları Derneği, 10 yıldır Antakya'da çalışan bir kurum. Suriye içerisinde de çalışıyoruz. Bu 10 yıllık süreçte devamlı Antakya'ya gidiyoruz, geliyoruz. O süreç içerisinde arkadaş, dost edindik, şehri tanıdık. Şehri sevdik, şehre aşık olduk, şehrin insanlarına aşık olduk, kültürüne aşık olduk. Bunların 1 günde yok olması hepimizde büyük etki yarattı. Ben hala Antakya'ya dönmekte zorluk çekiyorum. Antakyalı değilim, aile fertlerimiz yoktu ama çalışanlarımızın çoğu aile fertlerini kaybettiler. Eş, dost, anne, baba kaybettiler. Bunları görmek, onlarla bunları yaşamak çok zor.
"TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUK"
Serginin açılış konuşmasını yapan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ise, " Türkiye'nin güneydoğusu neredeyse 1 yıl önce, 6 Şubat 2023 günü çoklu deprem faaliyetleriyle sarsıldı. Muazzam yıkıcılıktaki depremlerde çok sayıda insan hayatını kaybetti. Öyle ki, Türkiye'de 50 bin, Suriye'de 6 bin olmak üzere neredeyse 56 bin kişinin hayatını kaybettiği felakette yüzbinlerce bina yok oldu, milyonlarca insan afet bölgesini terk etti. Deprem sonrası Türkiye ile dayanışma içinde olduğumuzu hemen ifade ettim. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı üzerine Fransa geniş çaplı acil yardım hareketini hızla hayata geçirdik" diye konuştu.
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Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş Depremlerini Anlatan Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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