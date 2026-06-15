Kalp Hastasına Başarıyla Müdahale - Son Dakika
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Kalp Hastasına Başarıyla Müdahale

Kalp Hastasına Başarıyla Müdahale
15.06.2026 11:05
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75 yaşındaki kalp hastası Veysel Ünlü, Dicle Üniversitesi'nde anjiyo ile sağlığına kavuştu.

AKSARAY'da yaşayan kalp hastası Veysel Ünlü (75), İstanbul'da başvurduğu hastanelerde kalp yetmezliği ve damarlarındaki yoğun kireçlenme nedeniyle yaşı açısından riskli olarak değerlendirilerek baypas ve açık kalp ameliyatı önerileri aldı. Ünlü, bir yakınının tavsiyesiyle geldiği Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde yapılan anjiyo işlemiyle sağlığına kavuştu.

Aksaray'da yaşayan Veysel Ünlü, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul ve Aksaray'daki çeşitli hastanelere başvurdu. Yaşı, ileri düzey kalp yetmezliği ve damarlarındaki yoğun kireçlenme nedeniyle riskli olarak değerlendirilen Ünlü'ye baypas ve açık kalp ameliyatı önerildi. Bir yakınının tavsiyesi üzerine Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne başvuran Ünlü, burada gerçekleştirilen yaklaşık 1 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

'ZORLU BİR MÜDAHALEYDİ'

Operasyonu gerçekleştiren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Şimşek, "Hastamız 75 yaşında, kalp damar problemleri olan bir hasta. Aynı zamanda kalp yetmezliği olan bir hastamız. Bize ulaştılar, anjiyo olduğunu, baypas önerildiğini, anjiyo ile açamayacaklarını ve açılamayacağını söylediler. Biz de görüntülerini istedik. Anjiyo görüntüleri geldi. Müdahale edebileceğimizi söyledik. Hasta perşembe günü geldi, cuma günü müdahalesini yaptık. Evet, zorlu bir müdahaleydi. Hastanın yaşı ve ileri kalp yetmezliği olması, aynı zamanda damarlarının çok kireçli, zor olması müdahaleyi daha da zorlaştırıyordu. Hasta yakınlarıyla riskini paylaştık. Hastamız riskleri kabul etti. Biz de müdahalemizi yaptık. Elhamdülillah başarılı bir şekilde müdahalemizi yaptık. Hastamızı bugün de taburcu ediyoruz memleketine" dedi.

'BATIDAN HASTA GELMESİ ÖNEMLİ'

Geçmiş yıllarda insanların doğu kentlerinden tedavi için batı illerine gittiğini belirten Prof. Dr. Şimşek, "Eskiden bizim hastalarımız kalkıp büyük şehirlere giderlerdi. Aynı şeyi onlar da yaşamış. Onlar da İstanbul'a gitmişler. Gerçi çocukları İstanbul'da ama neticede İstanbul'da anjiyoya alamamışlar. Müdahale edememişler. Oradan kalkıp bize gelmeleri bizim açımızdan da önemli. Memleketimiz ve üniversitemiz, Tıp Fakültemiz açısından önemli bir şey. Böyle zorlu müdahalelerin, zorlu vakaların hastanemizde yapılabiliyor olması, Türkiye'nin batı bölgesinden de hastalarımızın bizi tercih etmesi bizim için çok önemli. Hastanemiz ve üniversitemiz için gurur verici bir durum" diye konuştu.

'BABAMIZI UMUTSUZ GETİRDİK'

Hastanın İstanbul'da yaşayan oğlu Abdurrahman Ünlü (38) ise bir tanıdıkları aracılığıyla Prof. Dr. Hakkı Şimşek'e ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da biz bir iki özel hastaneye gittik. Kapsamlı güzel hastanelerdi. Orada da yapamadılar. Sonrasında tekrar bir hazırlık yaptık. Aksaray'daki hastanede de deneyelim dediler. Orada da belli bir süreyi bekledi, hazırlık dönemi beklediler. Değerlerin normale geçmesini beklediler. Orada da denendi. Doktorlar, 'Bu bizim için aşırı riskli. ya böyle devam etsin ya da bunu açık kalp ameliyatına çevirelim. Böyle de yapabiliriz ama kalp ameliyatı da bizim için riskli. Bunu da bilin' diye söylediler. Açıkçası biz buraya umutsuz geldik biraz. Hatta Hakkı hocamız ile de konuştuk. Babamızın kalbi yüzde 30, bilemediniz yüzde 25 çalışıyor. Çok zor olacağı aşikar. 'İsterseniz yaptırmaya da bilirsiniz, bu seçim artık sizin. Biz elimizden geleni yapacağız' dedi. Allah'a çok şükür elinden geleni hocamız yaptı yani. ve hepsi de başarılı geçti. Babamızı umutsuz getirdik. Bilinci bile yerinde değildi. Burada olduğunu bile bilmiyordu. Şimdi çok şükür sapasağlam götürüyoruz."

Kaynak: DHA

Dicle Üniversitesi, Hastane, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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