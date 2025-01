Kamu Çalışanlarından İş Bırakma Eylemi

Güncel

(İZMİR) – Memur ve memur emeklilerine 2025 yılı için yüzde 11,54 zam verilmesine karşı kamu çalışanları, bugün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kamu emekçisi, iktidara genel grev uyarısında bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, emeklilere ise yüzde 15,75 zam kararına tepkiler büyüyor.

Askeri İşyerlerinde Görevi Kamu Çalışanları Sendikası, Bağımsız Kamu görevlileri Sendikası, Birleşik Kamu-İş, HÜR-SEN ve KESK'te örgütlü kamu çalışanları, açıklanan zam oranına karşı "Sefalet ücreti dayatmasına boyun eğmeyeceğiz" sloganıyla bugün iş bıraktı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kamu çalışanı ve emekli, zam oranında iyileşme olmaması durumunda genel grev uyarısı yaptı.

Doğruyol: "Bir sonraki aşamamız ise genel grev olacak"

Birlik Sağlık Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, vergilere ve maaşlara yapılan zam oranları arasındaki farka dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu alanda emekçiler, asgari ücretliler, emekliler var ama bu alanda hükümetin kontrolünde olan sendikalar yok. Ağzını açamayanlar yok. Bizler hep bu alanlardayız. Bir sonraki aşamamız ise genel grev olacak. Hep beraber Gündoğdu Meydanı'nı dolduracağız. Bu alandaki insanlar, bu krizin faturasını ödeyemez. Biz, yemediğimiz yemeğin ücretini ödemeyeceğiz. Vergilere gelen zam yüzde 44, KDV'den elde edilecek gelir yüzde 81, ÖTV'den elde edilecek gelir yüzde 51. Memura verilen zam yüzde 11,54. Asgari ücretliye verilen zam yüzde 30. Asgari ücretliler açlık sınırının altında, memurlar yoksulluk sınırının altında. Bu devlet hiç kimsenin elinin altında değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse kendi babasının çiftliği gibi yönetemez. Devletin imkanlarının bir avuç ayrıcalıklı insanlara verilmesini, vergi borçlarının silinmesini kabul etmiyoruz. Zararı 80 milyon olarak hep beraber çekiyoruz. Geçilmeyen otoyol, köprülerin ve gidilmeyen hastanelerin paralarını ödemek istemiyoruz."

Düdü: "Emekçiler, enflasyon karşısında ezilirken sermaye her geçen gün ise kar ediyor"

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu adına Eğitim-İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Barış Düdü, büyük şirketlere yönelik muafiyetlere tepki göstererek şöyle konuştu:

"Artık yeter! Vergi ve harçlara yüzde 44 zam yaptınız, KDV'ye yüzde 81, ÖTV'ye yüzde 51 zam yatınız. Ankara'da alacaklarınıza şahin kesilmişsiniz. Emekçinin sesine neden kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Emekçi hakkını istiyor. Bize yüzde 11,54'ü reva gördünüz. Bu hakarettir, alçaklık, utanmazlık değil mi? Üreten, çalışan biziz. Sizin yanlış politikalarının altında ezilen biziz. Sıcacık sarayında oturuyorsun. Utanmıyor musun? Emekçi evine ekmek götürmeye çalışıyor. Açlık sınırı 30 bini, yoksulluk 70 bine geçmiş. Sen ise yüzde 60'ını asgari ücretle geçindiğini bilmiyor musun? 'Dünya lideriyim' diyorsun. Neden milletin karnını doyurmaktan geri duruyorsun? Emekçiler, enflasyon karşısında ezilirken sermaye her geçen gün ise kar ediyor. Emekçiler, emekliler, her geçen gün yoksullaşıp temel ihtiyaçlarını da karşılayamaz hale geliyor. Dolaylı vergilerle tüm vergi yükleri emekçinin sırtlarına yükleniyor. Sermaye şirketlerine teşvik, muafiyet, istisna adı altında ürettiğimiz katma değeri peşkeş çekiyorsunuz. Yıllardır emeğimizin karşılığını da alamıyoruz, her geçen gün daha da yoksullaşıyoruz. Bunlara karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu bir uyarı grevidir. Dalga dalga geliyoruz. İzmir'den Anadolu'ya ışık olacağız. Yürüyeceğiz ve Ankara'daki saltanatınıza son vereceğiz."

Sarısayın: "Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa"

Hür-Sen İl Temsilcisi Adnan Sarısayın, memur ve emekliye verilen zam oranlarını 'utanç verici' olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti:

"Biz korkmuyoruz. 1 Ocak 2025'ten itibaren vergi ve harçlara yüzde 44 zam yapıldı. Ödediğimiz KDV'de yüzde 81, ÖTV'de ise yüzde 51 artış olacak. Hükümetin kendi alacaklarına yaptığı zam oranları ortadayken kamu emekçilerine ve emekliler reva görülen artış oranın sadece 11,54 olması utanç verici bir durumdur. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Zam oranı bizlere göstermektedir ki siyasi iktidar, kemer sıkma politikalarını terk ederek memur ve emeklilerin boğazını sıkma politikasına geçiş yapmıştır. Alın teri ve emeğin yok sayıldığı, vergi yükünün çalışanların sırtına yüklendiği bu düzene başkaldırıyoruz. Hakkımızı halana kadar alanlardayız. Sefalet ücreti dayatmasına asla boyun eğmeyeceğiz. Haklı taleplerimiz için mücadelede birleşmemiz gerekmektedir. Bu daha başlangıç, birlikteliğimiz devam edecek."

Çetin: "Maaş artışları, Erdoğan ve Şimşek programına göre değil, gerçek enflasyona göre yapılmalıdır"

KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Deniz Çetin, vergi sistemini eleştirerek şöyle konuştu:

"Biz, yıllardır artan enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük ücret zamları karşısında yoksullaşmaya mahkum ediliyoruz. Alım gücümüz düşerken en temel ihtiyaçlarımız bile karşılamakta zorlanıyoruz. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ise gerçeğine yaklaşmıyor. Maaşlarımız ise mum gibi eriyor. Artık yeter! Emekçisi ve emeklisi bilcümle geçinemiyoruz. Bizler enflasyon karşısında ezilirken sermaye her gün daha fazla kar ediyor. Zenginlerin vergi borçları birer birer siliniyor. Kamu kaynakları, sermaye ve yandaş projelere aktarılıyor. Kamu emekçilerinin, emeklilerin ve işçilerin insanca yaşanacak ücret taleplerini görmezden gelen siyasi iktidarın boğazımızı sıkarak uygulamaya çalıştığı ekonomik programa itiraz ediyoruz. Türkiye'deki vergi sistemi, emeği ele geçinenlerin aleyhine işliyor. Ücretli çalışanların vergi dilimi yüzde 10'da sabitlenmeli, temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki dolaylı vergiler kaldırılmalıdır. Resmi enflasyon rakamları ile halkın hissettiği enflasyon arasında büyük bir fark vardır. İnsanca yaşayacak bir ücret, ekonomik talep değil, insani bir haktır. Maaş artışları, Erdoğan ve Şimşek programına göre değil, gerçek enflasyona göre yapılmalıdır. Bizleri yoksulluğa mahkum eden düzene karşı emekliler olarak daha birlik bir mücadelenin önü açılmalı. Bu haklı ve meşru taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda mücadeleyi büyüteceğiz. Eylemlerimize ve iş bırakmalarımıza devam edeceğiz."