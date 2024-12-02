Kamu Varlıkları 2025\'te Özelleştiriliyor

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(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılında ekamu varlıklarını özelleştirmeler yoluyla satmaya hazırlandığını belirterek, elektrik santrallerinden limanlara, Hazine arazilerinden otoyol ve köprülere kadar çok sayıda varlığın satış listesinde olduğunu kaydetti. Öztürkmen, "Cumhurbaşkanlığı, 2025 yılı bütçe gerekçesinde, kamu varlıklarını çok iyi satmakla iftihar ediyor. 2025'te de 'Babalar gibi satmaya devam edeceğiz' diyor" ifadelerini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı, 2025 yılı bütçe gerekçesinde, kamu varlıklarını çok iyi satmakla iftihar ediyor. 2025'te de 'Babalar gibi satmaya devam edeceğiz' diyor. Özelleştirmeler kapsamında bugüne kadar, devlete ait kritik önemdeki 277 kuruluş satıldı. 1986-2024 arasındaki dönemde 150,9 milyar TL'lik özelleştirme yapıldı. Bunların yüzde 95'i AKP iktidarı döneminde gerçekleşti. Artık dünya, ekonomilere devletin de aktör olarak girmesini konuşurken, pandemi döneminde milli üretimin değeri yeniden keşfedilirken; AKP iktidarı, liberal-piyasacı ekonomi anlayışıyla devletin tüm sektörlerden çekilmesini temel ilke edinmiş durumda. Kamuya ait tek kurum bırakmadıkları için, pandemi döneminde vatandaşa söz verdikleri maskeyi dahi dağıtamadılar. Bu bile ders olmadı.

"TEİAŞ'ın da özelleştirilmesiyle son darbe indirilecek"

Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı bütçe gerekçesinde, özelleştirmelere tam gaz devam edileceği ifade ediliyor. On İkinci Kalkınma Planı'nda özelleştirmelerin yeni ve alternatif modellerle süreceği, devletin stratejik alanlardan tamamen çıkacağı ilan ediliyor. Bunların başında elektrik üretimi geliyor. AKP iktidarı 2008'de başlattığı elektrik özelleştirmeleriyle kamuya ait 11 termik santral ile 97 HES'i sattı. Böylece, yüzde 43 olan özel sektör payı, özelleştirmeler sonrası yüzde 80'e yükseldi. Bu yılın temmuz ayında 'Dereiçi HES' de özelleştirme kapsamına alındı. Ayrıca 8 HES ve Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nin satış çalışmaları sürüyor. AKP iktidarı, elektrik iletimi alanında da kamunun en kıymetli işletmelerinden TEİAŞ'ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş) satışında sona yaklaştı. Bugün elektrik dağıtım işi 21 ayrı özel şirket arasında paylaştırılmış durumda. TEİAŞ'ın da özelleştirilmesiyle son darbe indirilecek. Vatandaşımız özelleştirmelerin acısını gelen yüksek elektrik faturalarıyla daha çok hissedecek.

"2025 bütçe gerekçesinde satılmayı bekleyen limanlar; Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı, Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası"

AKP iktidarında, Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne ait 16 liman ile TCDD'ye ait Mersin, Samsun, Bandırma, İskenderun ve Derince limanları satıldı. Saray'ın 2025 bütçe gerekçesinde satılmayı bekleyen limanlar ise şöyle sıralanıyor. 'Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı, Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası.' AKP iktidarı, 2010'da otoyol ve köprüleri özelleştirme kapsamına almıştı. Bu çerçevede 8 otoyol ve 2 köprü özelleştirildi. Yeni otoyol ve köprü özelleştirmelerinin yapılacağı belirtiyor. Cumhuriyetin yarattığı önemli kurumlarımızdan şeker fabrikaları AKP döneminde tarumar edildi. Şimdi o fabrikalardan kalan kırıntılar da satılıyor. Özelleştirme kapsamında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı taşınmazların satışı için pazarlıklar bir hafta önce 21 Kasım'da yapıldı.

"Yedieminlik faaliyetleri bile 2025'te özelleştirilecek alanlar arasında"

Yeni dönemde Sümer Holding'ten kalan varlıklar, ADÜAŞ ve Doğusan da satış listesinde. Araç sahiplerinin en çok canını yakan işlemlerden biri periyodik araç muayene işidir. Özelleştirme yoluyla bu alanda tek yetkili yapılan TÜVTÜRK'ün belirlediği fahiş fiyatlar vatandaşları isyan ettiriyor. TÜVTÜRK, 2027 yılına kadar işletme hakkında sahip. Bu tarihten sonra da araç muayene işleri özel şirketler tarafından yapılacak, vatandaş soyulmaya devam edecek. Yedieminlik faaliyetleri bile 2025'te özelleştirilecek alanlar arasında.

"Kamuya ait 18 adet sosyal tesis şu anda özelleştirme kapsamında"

Kamuya ait 18 adet sosyal tesis şu anda özelleştirme kapsamında. Bunların 3'ünün satışı tamamlandı. Kalanların satışı için hazırlıklar sürüyor. Hazineye ait arsa ve arazilerin satışlarına da 2025 yılında hız verilecek. En utanç verici olan ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının satışta olması. 400 bin dolara kimlik satmaya devam ediyoruz.

"2025 yılında da vatandaşımız yine vergi yüklerinin altında ezilecek"

Türkiye gibi ülkelerde devlet; tarım gibi, sağlık gibi, eğitim gibi, enerji gibi stratejik alanlardan tamamen çekilemez. Bu alanlardaki satışlar, telafisi zor sonuçlar yaratır. Görülüyor ki 2025 yılında da vatandaşımız yine vergi yüklerinin altında ezilecek. Daha fazla kemer sıkacak. Ekonomik krizin faturası yine milletimize kesilecek. Üçlü-beşli çeteler, büyük holdingler, yabancı ortaklı sermaye sahipleri ise kamu varlıklarının satışıyla semirtilecek."