Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.10'da başladı. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı sona erdi.

Toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NA BAYRAKTAROĞLU ATANDI

Toplantı sonrası alınan kararla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI METİN TOKEL OLDU

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

METİN TOKEL KİMDİR?

Metin Tokel, 1961 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde doğdu. 1983'te Kara Harp Okulunu, 1984'te Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. 1995'te Kara Harp Akademisinden kurmay subay olarak mezun oldu. 2003'te topçu kurmay albay rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2003-2006 arası Türkiye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği askerî danışmanlığı, 2006-2011 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Sahası Yönetim Sistemleri daire başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı yaptı.

2012 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2014 arası 34. Hudut Tugayı komutanlığı, 2014-2015 arası Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı, 2015-2016 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı yaptı. 2016'da 3. Piyade Tümeni komutanlığına atandı. Bu görevdeyken Eylül 2016'da beraberinde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tümen komutanlığını ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım'a söylediği sözler sonraki yıllarda basında tartışma konusu oldu.

2017'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2019'da NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı. 2021'de korgeneral rütbesine terfi etti ve 6. Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti komutanlığına atandı. 2023'te 2. Ordu komutanlığına getirildi. 2024'te orgeneral rütbesine terfi etti ve 1. Ordu komutanlığına atandı.

DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARININ GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Öte yandan toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komutanlar ve diğer devlet erkanı katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.