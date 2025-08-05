Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı

Haberin Videosunu İzleyin
Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı
05.08.2025 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı
Haber Videosu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.10'da başladı. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı sona erdi.

Toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NA BAYRAKTAROĞLU ATANDI

Toplantı sonrası alınan kararla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI METİN TOKEL OLDU

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

METİN TOKEL KİMDİR?

Metin Tokel, 1961 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde doğdu. 1983'te Kara Harp Okulunu, 1984'te Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. 1995'te Kara Harp Akademisinden kurmay subay olarak mezun oldu. 2003'te topçu kurmay albay rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2003-2006 arası Türkiye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği askerî danışmanlığı, 2006-2011 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Sahası Yönetim Sistemleri daire başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı yaptı.

2012 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2014 arası 34. Hudut Tugayı komutanlığı, 2014-2015 arası Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı, 2015-2016 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı yaptı. 2016'da 3. Piyade Tümeni komutanlığına atandı. Bu görevdeyken Eylül 2016'da beraberinde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tümen komutanlığını ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım'a söylediği sözler sonraki yıllarda basında tartışma konusu oldu.

2017'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2019'da NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı. 2021'de korgeneral rütbesine terfi etti ve 6. Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti komutanlığına atandı. 2023'te 2. Ordu komutanlığına getirildi. 2024'te orgeneral rütbesine terfi etti ve 1. Ordu komutanlığına atandı.

DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARININ GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Öte yandan toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komutanlar ve diğer devlet erkanı katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Metin Tokel, Orgeneral, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Arda Güler, Brahim Diaz’ı Fenerbahçe’ye ikna ediyor Arda Güler, Brahim Diaz'ı Fenerbahçe'ye ikna ediyor

15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:23
Elebaşılığını Ziya Hoca’nın yaptığı sahte e-imza çetesi böyle çökertildi
Elebaşılığını Ziya Hoca'nın yaptığı sahte e-imza çetesi böyle çökertildi
12:46
Nihal Candan’ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
19:50
Chelseali Cucurella, Donald Trump’a öfkesini kustu
Chelseali Cucurella, Donald Trump'a öfkesini kustu
19:38
Davinson Sanchez’in Galatasaray’da kalmak için tek bir şartı var
Davinson Sanchez'in Galatasaray'da kalmak için tek bir şartı var
19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
19:15
Trump’tan Hindistan’a açık tehdit: Tarifeyi ’önemli ölçüde’ artıracağım
Trump'tan Hindistan'a açık tehdit: Tarifeyi 'önemli ölçüde' artıracağım
19:02
Jennifer Lopez’den İstanbul konseri öncesi alışveriş turu
Jennifer Lopez'den İstanbul konseri öncesi alışveriş turu
18:54
Benfica’ya Nice maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu’ndan kötü haber
Benfica'ya Nice maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber
18:40
Galatasaray’la anlaştı denilmişti, Enzo Millot’un yeni takımı şaşırttı
Galatasaray'la anlaştı denilmişti, Enzo Millot'un yeni takımı şaşırttı
18:30
Şenol Güneş’in yeni adresi belli oluyor Beşiktaş detayı dikkat çekti
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti
18:19
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 15:35:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.