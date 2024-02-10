Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
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Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Aydın-Denizli yolu, Aydıncık-Silifke yolunun belirli kesimlerinde trafiğe kapatmalar ve kontrollü izinler uygulanıyor. Ayrıca, Konya-Antalya yolunda tünel bakımı, Lapseki-Biga yolunda üstyapı onarımı, Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunda üstyapı yenileme çalışmaları ve Pazaryolu-Erzurum yolunda heyelan önleme çalışması nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

10.02.2024 08:37
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kumburgaz ile Çatalca kavşakları arasındaki Çatalca Gümrük Köprüsü'nde derz yenileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Edirne istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden devam ediyor.

Aydın- Denizli yolu, 8-10 ve 15-22. kilometrelerindeki kablo hattı çalışmaları dolayısıyla saat 19.00'a kadar aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çorum-Mecitözü- Amasya yolunun 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometrelerinde Biga-Lapseki istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Pazaryolu- Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde heyelan önleme çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3. kilometresinde (Yeni Otogar mevkisi) baş üstü levha montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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