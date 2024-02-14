Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun Aydın istikameti 14-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun sol şeridi trafiğe kapatılarak acil geçişlerde bant aktarımı yapılıyor. Söz konusu bölgede ulaşıma tek şeritten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
İstanbul- Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde köprü imalat çalışmaları nedeniyle bir platform trafiğe kapatılarak ulaşım diğer taşıma yolundan iki yönlü sağlanıyor. Bölgede çalışmalar her gün 22.00-06.00 saatlerinde yapılıyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde taş düşmesine karşı koruma yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Söğüt-Seydikemer yolunun 0-1. kilometrelerindeki Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı'nda alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Samsun- Ordu yolunun 12-13. kilometrelerinde orta refüjdeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Antalya il sınırı-Akseki- İbradı ayrımı yolunun 32-34. kilometrelerinde 10.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bölgede trafik akışının kısa sürelerle durdurulması nedeniyle Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hat olarak belirlendi. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Erbaa-Reşadiye yolunun 35. kilometresindeki Büşürüm Kavşağı'nda yapılan düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Survivor All Star programında Yunus Emre ile Acun Ilıcalı arasında ada konseyinde gerginlik yaşandı. Ilıcalı, Yunus Emre'yi tehditler savurmakla suçlarken, Yunus Emre ise kendisine göre muamele yaptığını belirtti. Tartışmada Ogeday ise aralarında gerginliği tatlıya bağladıklarını söyledi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yardımlar yapan Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.
Erzincan İliç'te toprak kayması meydana gelen bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği, hızının da ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a 12 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları ele alınacak.
Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 'Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.' ifadesi kullanıldı.
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