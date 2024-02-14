Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, TAG Otoyolu, İstanbul-Şile yolu, Anamur-Aydıncık yolu, Söğüt-Seydikemer yolu, Hopa-Borçka-Artvin yolu, Samsun-Ordu yolu, Antalya il sınırı-Akseki-İbradı ayrımı yolu ve Erbaa-Reşadiye yolu gibi birçok noktada yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

14.02.2024 09:07  Güncelleme: 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun Aydın istikameti 14-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun sol şeridi trafiğe kapatılarak acil geçişlerde bant aktarımı yapılıyor. Söz konusu bölgede ulaşıma tek şeritten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İstanbul- Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde köprü imalat çalışmaları nedeniyle bir platform trafiğe kapatılarak ulaşım diğer taşıma yolundan iki yönlü sağlanıyor. Bölgede çalışmalar her gün 22.00-06.00 saatlerinde yapılıyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde taş düşmesine karşı koruma yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 0-1. kilometrelerindeki Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı'nda alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Samsun- Ordu yolunun 12-13. kilometrelerinde orta refüjdeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Antalya il sınırı-Akseki- İbradı ayrımı yolunun 32-34. kilometrelerinde 10.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bölgede trafik akışının kısa sürelerle durdurulması nedeniyle Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hat olarak belirlendi. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Erbaa-Reşadiye yolunun 35. kilometresindeki Büşürüm Kavşağı'nda yapılan düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Orhangazi, İstanbul, Antalya, Denizli, Artvin, Samsun, İzmir, Gebze, Söğüt, Aydın, Ordu, Şile, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 10:02:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement