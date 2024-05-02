Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, Muğla-Denizli devlet yolu, Aydın-Çeşme ve Çanakkale-Karşıyaka bağlantı yolları, Ankara Çevre Otoyolu, TAG Otoyolu, Tokat-Sivas yolunun belirli kesimleri, Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresi, Isparta-Eğirdir yolunun 14. kilometresi, Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometreleri ve Hakkari-Yüksekova yolunun 1-2. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı kontrollü bir şekilde devam ediyor.

02.05.2024 08:44
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca- Kınalı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde altyapı tesis çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Muğla- Denizli devlet yolunun 0-6. kilometrelerinde Denizli istikametindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın- Çeşme ve Çanakkale- Karşıyaka bağlantı yolları, aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları dolayısıyla 23.00-05.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılacak. Bu bölgede trafik akışı otogar istikametinden sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünün Çankaya Kavşağı istikametindeki bölümünde genleşme derzi değişimi nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam edecek.

TAG Otoyolu'ndaki "Mersin-Kızkalesi- Taşucu Otoyolu" yapım işi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle yolun bazı bölümlerinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Tokat- Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Isparta- Eğirdir yolunun 14. kilometresindeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Isparta-Eğirdir gidiş istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sanat yapıları imalat çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Hakkari- Yüksekova yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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