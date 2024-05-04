Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda bakım-onarım çalışması, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda servis yolu yapımı, Muğla-Denizli yolunda üstyapı yenileme, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda asfalt yenileme, Taşova-Erbaa-Niksar yolunda köprü yapımı, Kumluca-Kemer-Antalya yolunda tünel bakımı, Hopa-Borçka-Artvin yolunda sistem temizliği ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

04.05.2024 08:23
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun Gelibolu Güney- Lapseki Kavşağı'nın 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle Lapseki istikametinde şerit daraltılması yapılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü gerçekleşiyor.

Muğla- Denizli yolunun 13-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 31-35. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 78-82. kilometrelerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle hafta içi saat 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerinde bulunan 10 tünel ve güzergahlarında elektrik, elektronik, drenaj sistemleri temizlik, bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Eceabat-Gelibolu- Keşan yolunun 62-65. kilometrelerinde, Nevşehir- Aksaray yolunun 30-36. kilometrelerinde ve Diyarbakır- Mardin yolunun 13-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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