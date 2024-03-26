Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşakları 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
İzmit- Düzce yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Manisa- İzmir yolunun 11. kilometresinde (Anıt Kavşağı mevkisi) Manisa Büyükşehir Belediyesinin kavşak yapım çalışması devam ediyor. Bu nedenle yolun İzmir istikametinde Manisa şehir merkezine dönüş kolu 4 ay trafiğe kapalı olacak.
Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle Biga-Bandırma istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.
Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Seydikemer- Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerindeki Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı'nda alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde ilave servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır- Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 28. kilometresindeki Şehit Asım Kıran Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 29 Mart'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
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