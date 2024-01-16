Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hayrabolu- Tekirdağ yolunun 40-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometreleri (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) ile Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ordu-Ulubey- Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Serik- Manavgat yolunun 13. kilometresindeki Serik Belek Ayrımı Köprülü Kavşağı'nda genleşme derzi onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Manavgat gidiş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 25. kilometresinde Araklı Tüneli'nin Rize-Trabzon yönündeki kuzey tüpünde yapılacak montaj çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.