Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmeli

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kumluca-Kemer- Antalya yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde (hafta sonu hariç) her iki istikamette bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-25. ve Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Muğla-Kale-Tavas yolunun 60-61. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 14.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

İpsala Sınır Kapısı-Tekirdağ-Silivri yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 31-35. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları, Siverek- Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-34. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.