Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmeli - Son Dakika
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Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmeli

Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmeli

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Kumluca-Kemer-Antalya yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatleri arasında her iki istikamette bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır. Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. ve Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin verilecektir. Muğla-Kale-Tavas yolunun 60-61. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 14.00-16.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacaktır. İpsala Sınır Kapısı-Tekirdağ-Silivri yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Akçakoca-Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam edecektir. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 31-35. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin verilecektir. Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları, Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-34. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatleri arasında her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.

16.05.2024 08:25
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kumluca-Kemer- Antalya yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde (hafta sonu hariç) her iki istikamette bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-25. ve Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Muğla-Kale-Tavas yolunun 60-61. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 14.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

İpsala Sınır Kapısı-Tekirdağ-Silivri yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 31-35. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları, Siverek- Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-34. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara yollarında yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmeli - Son Dakika

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