Kara yollarında yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor - Son Dakika
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Kara yollarında yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor

Kara yollarında yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye istikameti trafiğe kapatıldı. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda da üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Diğer yollarda da yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

29.05.2024 08:21
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'ndaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle bazı kesimlerde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Bornova- Çeşme Otoyolu'nun Otogar Kavşağı dönüş kolu, aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları dolayısıyla 3 Haziran'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Ermenek- Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak il sınırı-Mengen- Yeniçağa yolunun 11-12. kilometrelerinde taş duvar yapım çalışmaları sebebiyle Yeniçağa-Mengen-Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Nevşehir- Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Isparta- Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Çamlıhemşin-Ayder yolunun 32-34. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle trafik akışı kısa sürelerle kesilerek ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Samsun- Ankara yolunun 30-40. kilometrelerinde (Çakallı mevkisi- Kavak ilçesi kesimi) muhtelif bölümlerde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara yollarında yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor - Son Dakika

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