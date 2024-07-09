Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Niğde-Pozantı Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, TAG Otoyolu, Denizli-Kale-Muğla yolunda ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Polatlı-Haymana yolunda kontrollü ulaşım sağlanırken, Malatya-Sivas devlet yolunda kontrollü ulaşım Eski Tohma Köprüsü'nden sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunda ulaşım geçit üstü bağlantı yollarından gerçekleştiriliyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunda ve Ermenek-Mut yolunda trafik işaret ve işaretçilerine uymak gerekiyor.

09.07.2024 08:33
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 22-25. kilometreleri ile devamındaki O-21/28 yolunun 0-4. kilometreleri Tüneller mevkisinde Kırkgeçit 15. Viyadüğü'ndeki derz çalışması nedeniyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir- İstanbul yönlerinde emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşaklarındaki Şekerdere Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Denizli-Kale- Muğla yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Polatlı- Haymana yolunun 2-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki asfalt sathi kaplama yenileme çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Malatya- Sivas devlet yolunun 60. kilometresinde Yeni Tohma Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak Eski Tohma Köprüsü'nden sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Araç Alt Geçidi, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüp geçişlerde yapılacak elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde ulaşım geçit üstü bağlantı yollarından gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 27-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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